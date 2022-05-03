Хоч лизнуть: московська кав'ярня продає еклери у вигляді прутнів на паличці з логотипами брендів, що пішли

Хоч лизнуть: московська кав'ярня продає еклери у вигляді прутнів на паличці з логотипами брендів, що пішли

Деякі акції російських активістів викликають подив: вони серйозні чи це стьоб?

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну новини з країни агресора надходять найрізноманітніші. Деякі з них викликають серйозне занепокоєння станом психічного здоров'я росіян. Багато психологів і психіатрів розглядають те що відбувається, як безцінний матеріал для вивчення різних відхилень, фобій і маній.

Укладання живих, іноді дитячих, тіл букою "Z", публічне знищення сумок Chanel, складання слова "ZAMESTIM" з назв брендів, що пішли з Росії, та інші божевілля не вкладається в загальноприйняті норми поведінки.

Росіянам пропонують посипати паски членами

І ось "новий поворот". Московська кондитерська почала продавати еклери у вигляді прутня на паличці в кольоровій глазурі з логотипами брендів, що залишили російський ринок.

Тепер, буквально, росіяни можуть "доторкнутися до прекрасного" губами і навіть його лизнути. Той, хто обурений поведінкою західних компаній за накладені на Росію санкції, може еклер люто вкусити. Ситуація, звісно, нездорова, але досить яскраво зображує емоційний стан російського суспільства.

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