Хоче бути ближчим до принца Філіпа: королева Єлизавета II проведе свій день народження не у Віндзорі

Хоче бути ближчим до принца Філіпа: королева Єлизавета II проведе свій день народження не у Віндзорі

Завтра Її Величності королеві Єлизаветі II виповниться 96 років.

Свій день народження монархиня проведе в одній зі своїх улюблених резиденцій – Сандрінгемі, у Норфолку, де любила бувати на канікулах зі своїм чоловіком принцом Філіпом.

Повідомляється, що королева залишиться в будинку Вуд-фарм — це фермерський будинок в Норфолку — одне з улюблених місць королеви Єлизавети та Філіпа. У молоді роки вони проводили там багато часу. А сам герцог Единбурзький жив там від 2017 року, відколи склав із себе королівські повноваження, вийшовши на пенсію.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

Видання Mirror повідомляє, що королева Єлизавета II вирішила, що у свій день народження вона хотіла б бути якомога ближче до свого покійного чоловіка і в обстановці, яка була дуже близька їхнім серцям. Сандрінгем зберігає так багато особливих спогадів для королеви та принца Філіпа.

Нагадаємо, 9 квітня виповнився рівно рік від дня смерті герцога Единбурзького. Він був похований 17 квітня 2021 року, після його похорону Єлизавета II кілька годин провела також на самоті.

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