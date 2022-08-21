Хоче повернутися в сім'ю: про що просив королеву принц Ендрю під час їхньої спільної відпустки

Принц Ендрю, був позбавлений всіх своїх заступництв і військових звань через судовий процес, що закінчився багатомільйонною виплатою жертві сексуальних домагань Вірджинії Джуффре, яка на момент вчинення передбачуваних дій була неповнолітньою.

Зараз принц Ендрю намагається не потрапляти в об'єктиви фотографів тих заходах, на які його ще запрошують, як члена королівської родини, і веде досить відокремлений спосіб життя.

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Але, як зазначає джерело Daily Mail, 62 принц розуміє, що не може провести залишок своїх днів, сидячи в Королівському будиночку у Віндзорі, вигулюючи своїх собак і катаючись на конях. Принц хоче повернутися в сім'ю як працюючий член, а це означає, він хоче повернути собі деяку частину патронатів та публічної роботи, яка, звичайно, оплачуватиметься, як це відбувається зазвичвй.

Ендрю, чия заявка на відновлення його ролей була відхилена королевою раніше цього літа, хоче здобути нову посаду. Джерело повідомило, що він сподівається, що королева зможе вплинути на принца Чарльза та принца Вільяма, які не бачать для нього шляху назад.

Принц провів три дні з королевою в Балморалі цього місяця і був першим і єдиним її гостем на початку відпустки. Швидше за все, він обговорював із королевою те, що він може зробити зі своїм життям.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Інше джерело сказало, що Ендрю знає, що сильно підвів свою матір, але він не був засуджений за злочин. І це дає йому надію на повернення до королівської родини.

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