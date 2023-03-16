"Хочеться цілуватись і обійматись": пес Патрон показав нове фото і розповів про свої бажання

Пес-сапер Патрон потішив підписників в Instagram своєю новою світлиною.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака також поділився міркуваннями про свої "телячі ніжності", коли він розмахує хвостом, хоче всіх лизькати, тулитися і дарувати свою любов.

"Інколи хвиля ніжності візьме та й як накотиться! Одразу хочеться цілуватись, обійматись, притулятись. Кажуть, що то від якихось ендофінів чи що там. Тоді хвіст мотиляє дупою, язик самопроголошено роздає лизі…

Я нещодавно подумав, що близкість та обійми — то дуже важливо. Так ми ділимося не лише своїми почуттями, а й енергією. А обмін енергією надважливий! Бо це наче сонячні батареї і сонце: якщо сонце не пригріє батарею — вона не дасть енергію. Так ми, обіймаючи лапами чи руками, кажемо "люблю тебе, пишаюсь тобою, ти найкраща (ий)". І коли ти бачиш очі, сповнені любові і ласки — це так цінно!

Кажуть, що люди, які полюбляють "пестьохатись" (то цілуватись-обійматись) — більш щасливі. Але я знаю людей і одного сірого кота, до яких і підійти зась. Цікаво, вони мріють про ось ці безлімітні обійми? Про ці "ванни ніжності"? Чи вони більш щасливі, коли до них не торкаються? Кажіть що думаєте.

Всім лизьний лизь. Виходить, що подвійний лизь", - написав Патрон.

Нагадаємо, нещодавно пес-піротехнік побував на концерті Наді Дорофєєвої у Чернігові. В Instagram у нього з'явилося відео, як він ніжиться на руках у своєї зіркової кумирки Наді.

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