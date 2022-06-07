"Хочеться, щоб весь світ і американці не звикали до війни": Олена Зеленська дала інтерв'ю американському каналу

"Хочеться, щоб весь світ і американці не звикали до війни": Олена Зеленська дала інтерв'ю американському каналу

Перша леді України у розмові подякувала американцям за підтримку і попросила не звикати до війни Росії в Україні.

Олена Зеленська дала інтерв’ю американському телеканалу ABС. Воно відбулося у Києві.

Коротке відео з інтерв’ю перша леді опублікувала в Instagram.

Там вона постала у чорному штанному костюмі, світло-блакитній сорочці і чорних туфлях-човниках.

Зеленська закликала світову спільноту і, зокрема американців, не звикати до війни в Україні, бо, якщо так буде, то війна ніколи не закінчиться.

"Мені дуже хочеться, щоб весь світ – і американці також – не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. І коли ви починаєте думати, що "не все так однозначно" і для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди! Будьте уважними, чуйте правду", - зауважила Олена.

Інтерв'ю перервала повітряна тривога. Це показали на відео.

Олена і журналістка пішли в укриття. І тільки після скасування тривоги (через 40 хв), вони продовжили розмову.

"Нашу розмову з американським телеканалом ABC перервала повітряна тривога, звична для Києва. Якраз говорили про різницю між "спокійними" та "неспокійними" регіонами. Журналісти змогли пересвідчитися, що насправді в Україні немає спокійних регіонів. Бо Росія хоче знищити їх усі. Пояснила в інтерв’ю, що не дочекається.



"Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору – ми повинні боротися за свою незалежність"", - написала у дописі перша леді.

Олена переконана, що українці вистоять у цій війні. Але наш народ переживає жахливі трагедії.

"Є діти, які бачили, як убивали їхніх батьків. Тут, на Київщині, наприклад, є хлопчики, які бачили, як убили їхню маму, і самі мусили її ховати", – сказала Олена.

За словами Зеленської, російські окупанти руйнують міста та села, катують і вбивають українців через те, що мета Росії – "знищити все те, що робить нас українцями й відрізняє від них".

Ще перша леді розповіла про Національну програму психологічної допомоги постраждалим від війни громадянам, яка запускається з її ініціативи.

"Велика проблема, що українці не звикли звертатися до психолога, тож потрібна масштабна комунікаційна кампанія", – додала вона.

Крім того, Зеленська відзначила велику роль українських жінок у цій війні, які кожна на своєму місці роблять усе для перемоги: "Завжди була впевнена, що українські жінки – найкращі. І нарешті світ побачить обличчя української жінки".

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