"Хочу прокинутися, а ти живий і немає війни": Єфросиніна показала повідомлення дівчинки, яка місяць писала загиблому батькові

Ведуча і громадська діячка довела до сліз фоловерів повідомленнями дитини, яка поховала батька і продовжувала йому писати.

Маша Єфросиніна опублікувала щемливі повідомлення дівчинки, яка понад місяць писала батькові смс-ки з надією, що він живий і скоро їй зателефонує. Дівчинка продовжувала писати батькові після того, як їй повідомили про його загибель, і, навіть, після того, як вони його поховали.

Ось деякі її повідомлення, від яких боляче до сліз:

"Мені подзвонили і сказали, що тебе більше немає. Скажи, що це неправда", "Я не вірю, що тебе немає. Мама так плаче. Вона сходить з розуму", "Ти так більше і не подзвонив", "Хочемо тебе поховати, але не вірю. Я боюсь, що приїдемо і нас знову будуть бомбити", "Будь ласка, зателефонуй і скажи, що це помилка", "Хочу прокинутися, а ти живий і немає війни", "Ми їдемо до тебе на похорон. З третього разу вийшло поїхати", "Ми тебе любимо, для нас ти завжди живий", "Тату, ми тебе поховали. Що вони зробили з тобою", "Мені дуже хочеться тебе почути і побачити живим".

"Вічна пам'ять всім загиблим.. Дай Боже сил витримати це дітям", - підписала відео Маша.

Нагадаємо, Єфросиніна висміяла парад перемоги у Росії і назвала його "парадом сорому".

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