"Хочу, щоб діти плакали лише від щастя": пес Патрон звернувся до маленьких українців і показав, яким він був цуциком

"Хочу, щоб діти плакали лише від щастя": пес Патрон звернувся до маленьких українців і показав, яким він був цуциком

Популярний пес-сапер попросив українських дітей не припиняти мріяти і частіше усміхатися.

Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей відомий пес-сапер Патрон згадав, яким він був маленьким цуциком. Він показав своє миле фото і розповів, як про нього турбувалися його дорослі господарі.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Я пам'ятаю як був малим. То були одні заборони: туди не йди, то не гризи, там небезпечно. Тоді я думав, що мої люди просто дуже тривожні. Тільки потім допетрав, що це вони турбувались про мене, захищали. Бо, знаєте, якщо з‘їсти лінолеум — то потім животику не дуже добре (не пробуйте, я за вас цю інформацію вже перевірив!)", - написав сосбака.

Патрон також звернувся до всіх дітей України:

"Ніколи не припиняйте мріяти і вірити. Мені здається, що там десь високо у небі кожна мрія чіпляється за хмаринку, і коли йде дощ — вони здійснюються. Інколи краплинки з мріями не долітають до землі, тому мріяти потрібно часто. А віра в те, що все буде гаразд допомагає мріям міцніше чіплятись за хмаринки. Так мені казав мій тато, а він чемпіон, тож немає причин йому не вірити.

А далі потрібно допомагати мріям швидше здійснюватись. Якщо мрієш поступити в Париж — вчи французьку; мрієш стати піротехніком — вивчай добре фізику і хімію, повір, знадобиться.

І не забувай усміхатись. Навіть коли дуже-дуже сумно. Спитай маму, чи можеш ти їй допомогти чимось, їй буде так приємно, ось побачиш!

Я хочу, щоб всі українські діти плакали лише від щастя. Мені казали, що коли у людей щось тече з очей, і вони шморгають носом — то не завжди від горя, а може бути і від щастя.

То хай буде всім вам щастя, дітки. І побільше. Ще більше! І ще трішечки".

Нагадаємо, пса Патрона нагородили престижною премією "Пальмовий пес", яка відбулася у межах Каннскього кінофестивалю.

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