Годували жирафів і гладили носорогів: Керрі та Борис Джонсони відвели дітей до зоопарку

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон разом із чоловіком Борисом - колишнім прем’єр-міністром Великої Британії — виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка та 5-місячну Поппі Елізу Джозефін. Вони приділяють їм багато часу та часто відвідують цікаві місця. Нещодавно вони були в графстві Сомерсет і от завітали всією великою сім’єю до зоопарку, точніше, до Парку дикої природи Котсуолд. Фото з прогулянки Керрі опублікувала у своєму Instagram.

Вони годували жирафів листям і овочами, гладили дитинчат носорогів і, судячи з фото, діти залишилися задоволені таким проведенням часу.

«Не можу повірити, що раніше ніколи не була в Парку дикої природи в Котсуолді. Таке дивовижне місце. Найбільше запам’яталася зустріч із п’ятимісячним малюком-носорогом Маркусом. Ми всі залишилися під великим враженням», — написала Керрі за фото.

