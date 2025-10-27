ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Годували жирафів і гладили носорогів: Керрі та Борис Джонсони відвели дітей до зоопарку

Подружжя багато часу проводять з дітьми і придумують їм цікаві розваги.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Діти Керрі та Бориса Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі Джонсон разом із чоловіком Борисом - колишнім прем’єр-міністром Великої Британії — виховують чотирьох дітей: 5-річного Вілфреда, 3,5-річну Ромі, дворічного Френка та 5-місячну Поппі Елізу Джозефін. Вони приділяють їм багато часу та часто відвідують цікаві місця. Нещодавно вони були в графстві Сомерсет і от завітали всією великою сім’єю до зоопарку, точніше, до Парку дикої природи Котсуолд. Фото з прогулянки Керрі опублікувала у своєму Instagram.

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Вони годували жирафів листям і овочами, гладили дитинчат носорогів і, судячи з фото, діти залишилися задоволені таким проведенням часу.

Син Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Син Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон / © Instagram Керрі Джонсон

«Не можу повірити, що раніше ніколи не була в Парку дикої природи в Котсуолді. Таке дивовижне місце. Найбільше запам’яталася зустріч із п’ятимісячним малюком-носорогом Маркусом. Ми всі залишилися під великим враженням», — написала Керрі за фото.

Раніше, нагадаємо, дружина Бориса Джонсона — Керрі — показала його миле фото з молодшою донькою.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie