Ходять чутки: княгиня Монако Шарлін знову поїхала із княжого палацу

Причина, через яку це могло статися, невідома.

Повідомляється, що Шарлін сіла на приватний літак у Ніцці ще 21 березня і відлетіла. Однак, куди вирушила княгиня, невідомо, пише royalcentral.co.uk.

18 березня княгиня Шарлін вперше з'явилася на публіці після тривалого перебування у швейцарській клініці Les Alpes, де лікувалася. Того дня вона відвідала поминальну службу за королем Гудвіла Звелитіні в королівському палаці КваКхетхомтандайо в Нонгомі, Південна Африка.

Княгиня Шарлін / Getty Images

Шарлін повернулася до Монако до чоловіка та дітей у середині березня. Тоді палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі дозволили княгині повернутися додому та продовжувати своє одужання у князівстві.

Княгиня Шарлін із чоловіком / Associated Press

Читайте також: