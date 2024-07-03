Холодна помста Вільяма: як чоловік принцеси Кейт втер носа Меган і Гаррі

Нещодавно принц Уельський Вільям відвідував концерт Тейлор Свіфт у Лондоні і був заскочений за лаштунками, спілкуючись зі співачкою.

Інсайдери стверджують, що селфі з артисткою, яким Уельські поділилися у своєму Instagram, "насипало сіль на рану" Меган Маркл та принцу Гаррі після того, як Тейлор Свіфт відхилила пропозицію Маркл стати героїнею її подкасту Archetypes, який закінчився 2022 року.

Як пише express.co.uk, герцог і герцогиня Сассекські все ще переживають через таке зневажливе ставлення, а тепер вважають селфі Вільяма та дітей з попзіркою "гіркою пігулкою, яку доведеться проковтнути".

Але, звичайно, публічно Меган і принц Гаррі навряд чи коментуватимуть це селфі.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт у своєму Instagram також ділилася фото з принцом Уельським. Її концерт у Лондоні окрім Вільяма та дітей відвідали Зара та Майк Тіндалли та принцеса Беатріс із чоловіком Едо.

Раніше ми зібрали для вас яскраве вбрання Тейлор Свіфт із туру The Eras Tou.

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