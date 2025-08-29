- Дата публікації
Головні королівські події тижня: круїз данського подружжя, візит Гаррі до Лондона та іспанці негайно завершили відпустку
Багато королівських осіб уже повертаються до своїх офіційних зобов’язань. Згадуємо, чим запам’ятався тиждень, що минає.
Кронпринцеса Швеції відвідала два заходи
Кронпринцеса Вікторія на початку тижня була присутня на церемонії вручення Стокгольмської юнацької водної премії в міській ратуші в Стокгольмі, де з’явилася в рожевій сукні від Roland Mouret, доповнивши вбрання яскравими малиновими туфлями-човниками на підборах Gianvito Rosi.
А вчора вона побувала на Фестивалі Балтійського моря в Бервальдхаллені у Стокгольмі, куди приїхала у смарагдовій сукні з квітковим принтом та червоних човниках на шпильці.
Королева Летиція та король Філіп VI відвідують регіони лісових пожеж
Іспанію в серпні накрили пожежі через спеку. Король та королева перервали свою відпустку, щоб відвідати кілька постраждалих регіонів. Вони відвідали природний парк біля озера Санабрія у Саморі, Медейрос, а також провінцію Касерес у Ребольярі та ще кілька місць. У цих поїздках королева продемонструвала, який вона має вигляд у повсякденному житті.
Принц Гаррі їде до Лондона
Вчора стало відомо, що герцог Сассекський відвідає щорічну церемонію вручення премії WellChild Awards, в межах якої нагороджують молодих людей зі складними проблемами зі здоров’ям. Вона відбудеться 8 вересня — у третю річницю смерті його бабусі королеви Єлизавети II. Західна преса пише, що у Гаррі запланована зустріч із батьком королем Чарльзом. Якщо вона відбудеться, то це буде перша зустріч батька та сина за останні майже два роки.
Королева Ранія з дочкою на зустрічі з йорданськими талантами
Королева Йорданії Ранія та її старша дочка принцеса Іман зустрічалися з представниками дизайнерської спільноти у межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані. Її Величність приїхала в ніжно-блакитній сорочці об’ємного крою в тонку червоно-блакитну смужку, білій спідниці з джинсою із запахом на талії від Loewe, на плечі у неї висіла маленька молочна сумка Bottega Veneta. Ранія, як завжди, була на висоті, а її дочка принцеса Іман обрала лаконічний лук ніжно-жовтого відтінку.
Королева Мері та король Фредерік X у морському круїзі
Весь тиждень королівське подружжя Данії перебувало у поїздці різними регіонами країни на борту королівського судна «Даннеброг». Їх фотографували на пляжі під час зустрічі з дітьми з організації «Юні рейнджери», які розповіли їм про життя у спільноті та про те, як вони знайомляться з природою, а також у багатьох інших місцях. Метою такої поїздки було поспілкуватись із місцевими жителями. Та й себе показати, у королеви Мері це добре вийшло.