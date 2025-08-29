ТСН у соціальних мережах

51
2 хв

Головні королівські події тижня: круїз данського подружжя, візит Гаррі до Лондона та іспанці негайно завершили відпустку

Багато королівських осіб уже повертаються до своїх офіційних зобов’язань. Згадуємо, чим запам’ятався тиждень, що минає.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
© Getty Images

Кронпринцеса Швеції відвідала два заходи

Кронпринцеса Вікторія на початку тижня була присутня на церемонії вручення Стокгольмської юнацької водної премії в міській ратуші в Стокгольмі, де з’явилася в рожевій сукні від Roland Mouret, доповнивши вбрання яскравими малиновими туфлями-човниками на підборах Gianvito Rosi.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

А вчора вона побувала на Фестивалі Балтійського моря в Бервальдхаллені у Стокгольмі, куди приїхала у смарагдовій сукні з квітковим принтом та червоних човниках на шпильці.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI відвідують регіони лісових пожеж

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Іспанію в серпні накрили пожежі через спеку. Король та королева перервали свою відпустку, щоб відвідати кілька постраждалих регіонів. Вони відвідали природний парк біля озера Санабрія у Саморі, Медейрос, а також провінцію Касерес у Ребольярі та ще кілька місць. У цих поїздках королева продемонструвала, який вона має вигляд у повсякденному житті.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Принц Гаррі їде до Лондона

Вчора стало відомо, що герцог Сассекський відвідає щорічну церемонію вручення премії WellChild Awards, в межах якої нагороджують молодих людей зі складними проблемами зі здоров’ям. Вона відбудеться 8 вересня — у третю річницю смерті його бабусі королеви Єлизавети II. Західна преса пише, що у Гаррі запланована зустріч із батьком королем Чарльзом. Якщо вона відбудеться, то це буде перша зустріч батька та сина за останні майже два роки.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

Королева Ранія з дочкою на зустрічі з йорданськими талантами

Королева Йорданії Ранія та її старша дочка принцеса Іман зустрічалися з представниками дизайнерської спільноти у межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані. Її Величність приїхала в ніжно-блакитній сорочці об’ємного крою в тонку червоно-блакитну смужку, білій спідниці з джинсою із запахом на талії від Loewe, на плечі у неї висіла маленька молочна сумка Bottega Veneta. Ранія, як завжди, була на висоті, а її дочка принцеса Іман обрала лаконічний лук ніжно-жовтого відтінку.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Мері та король Фредерік X у морському круїзі

Весь тиждень королівське подружжя Данії перебувало у поїздці різними регіонами країни на борту королівського судна «Даннеброг». Їх фотографували на пляжі під час зустрічі з дітьми з організації «Юні рейнджери», які розповіли їм про життя у спільноті та про те, як вони знайомляться з природою, а також у багатьох інших місцях. Метою такої поїздки було поспілкуватись із місцевими жителями. Та й себе показати, у королеви Мері це добре вийшло.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

51
