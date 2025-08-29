© Getty Images

Кронпринцеса Швеції відвідала два заходи

Кронпринцеса Вікторія на початку тижня була присутня на церемонії вручення Стокгольмської юнацької водної премії в міській ратуші в Стокгольмі, де з’явилася в рожевій сукні від Roland Mouret, доповнивши вбрання яскравими малиновими туфлями-човниками на підборах Gianvito Rosi.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

А вчора вона побувала на Фестивалі Балтійського моря в Бервальдхаллені у Стокгольмі, куди приїхала у смарагдовій сукні з квітковим принтом та червоних човниках на шпильці.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI відвідують регіони лісових пожеж

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Іспанію в серпні накрили пожежі через спеку. Король та королева перервали свою відпустку, щоб відвідати кілька постраждалих регіонів. Вони відвідали природний парк біля озера Санабрія у Саморі, Медейрос, а також провінцію Касерес у Ребольярі та ще кілька місць. У цих поїздках королева продемонструвала, який вона має вигляд у повсякденному житті.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Принц Гаррі їде до Лондона

Вчора стало відомо, що герцог Сассекський відвідає щорічну церемонію вручення премії WellChild Awards, в межах якої нагороджують молодих людей зі складними проблемами зі здоров’ям. Вона відбудеться 8 вересня — у третю річницю смерті його бабусі королеви Єлизавети II. Західна преса пише, що у Гаррі запланована зустріч із батьком королем Чарльзом. Якщо вона відбудеться, то це буде перша зустріч батька та сина за останні майже два роки.

Принц Гаррі / © Associated Press

Королева Ранія з дочкою на зустрічі з йорданськими талантами

Королева Йорданії Ранія та її старша дочка принцеса Іман зустрічалися з представниками дизайнерської спільноти у межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані. Її Величність приїхала в ніжно-блакитній сорочці об’ємного крою в тонку червоно-блакитну смужку, білій спідниці з джинсою із запахом на талії від Loewe, на плечі у неї висіла маленька молочна сумка Bottega Veneta. Ранія, як завжди, була на висоті, а її дочка принцеса Іман обрала лаконічний лук ніжно-жовтого відтінку.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Мері та король Фредерік X у морському круїзі

Весь тиждень королівське подружжя Данії перебувало у поїздці різними регіонами країни на борту королівського судна «Даннеброг». Їх фотографували на пляжі під час зустрічі з дітьми з організації «Юні рейнджери», які розповіли їм про життя у спільноті та про те, як вони знайомляться з природою, а також у багатьох інших місцях. Метою такої поїздки було поспілкуватись із місцевими жителями. Та й себе показати, у королеви Мері це добре вийшло.