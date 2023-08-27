Хороші новини для Камілли: королева увійшла до рейтингу впливових британських жінок

Королева Камілла отримала нову честь і дізналася про це під час свого перебування на канікулах у Балморалі.

Повідомляється, що Її Величність королева увійшла до рейтингу найвпливовіших жінок британського журналу Vogue, опинившись у щорічному списку Vogue 25.

Королева Камілла отримала високу оцінку за свою роботу над "життєво важливими справами, які вона давно відстоює", включаючи організацію боротьби з домашнім насильством SafeLives, пише Hello!

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вперше британський Vogue представив такий топ-25 найвпливовіших жінок, які просувають британське суспільство вперед 2018 року.

І принцеса Уельська, і герцогиня Сассекська увійшли до 25 найвпливовіших жінок 2021 року за свою благодійну діяльність.

Нагадаємо, Камілла опинилася на обкладинці глянцю на честь свого 75-річчя минулого року. На портреті тоді ще тільки майбутня королева з'явилася у синій вечірній сукні від Брюса Олдфілда – кутюр'є, який згодом створив для неї коронаційну сукню.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул був серед 2500 гостей, запрошених на історичну коронацію короля Чарльза та королеви Камілли у травні 2023 року.

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