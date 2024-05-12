Хороші новини: принц Вільям розповів про стан здоров'я його дружини Кейт

Принц Вільям під час свого візиту до Корнуолла відповів на запитання публіки про те, як почувається його дружина принцеса Кетрін.

Принца Уельського під час відвідування громадської лікарні Святої Марії, острова Сіллі, де він зустрівся зі співробітниками, запитали про те, як здоров'я його дружини принцеси Кейт і як діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Принц Вільям під час візиту до Корнуолла / Фото: Getty Images

Принц Вільям поділився позитивною новиною про свою дружину Кейт, яка проходить курс лікування від раку.

"Чи можу я запитати, як поживає принцеса Кейт?" — сказала адміністраторка лікарні Трейсі Сміт. "У неї все гаразд, дякую", — відповів принц Вільям. "Мило, а діти теж?" — продовжила вона. "Діти дуже заздрять, що я тут і що їх тут немає", — зізнався Вільям, цитує його слова видання People.

Принц Вільям під час візиту до лікарні Святої Марії на острові Сіллі / Фото: Getty Images

Острови Сіллі, як відомо, є улюбленим місцем відпочинку принца та принцеси Уельських та їхніх дітей. Тут же маленький принц Вільям часто проводив канікули зі своєю матір'ю принцесою Діаною, батьком Чарльзом і братом принцом Гаррі.

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