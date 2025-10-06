ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

Готель з краєвидом на Ейфелеву вежу та гламурна команда: Меган Маркл показала, як провела день у Парижі

Дружина принца Гаррі у вихідні зненацька з’явилася на Тижні моди в Парижі. Меган приїхала на показ Balenciaga.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

44-річна герцогиня Сассекська повернулася до Європи вперше від 2023 року, щоб підтримати свого друга П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому Balenciaga.

У Instagram Меган висвітлила своє прибуття до столиці Франції та показала, як провела день. Маркл опублікувала в Instagram звіт про свою поїздку до Парижа.

Видео Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Серед кадрів Меган показала, як летить у літаку, знімки з чудовою французькою випічкою, як повторює французьку мову у спеціальному додатку, її гламурну команду, яка готує герцогиню до виходу на світський захід, а також мальовничі краєвиди Ейфелевої вежі та обійми з дизайнером.

«Щодо вчорашнього вечора. Дякую @pppiccioli і @balenciaga, я сумувала за вами 🇫🇷 — дякую за любов ❤️», — написала Меган у підписі до ролика.

На шоу, як ми вже писали раніше, Маркл з’явилася в пошитому на замовлення вбранні від бренду Balenciaga.

Меган Маркл на показі Balenciaga / © Getty Images

Меган Маркл на показі Balenciaga / © Getty Images

На ній були молочно-білі штани-кльош, їх вона доповнила сорочкою, а родзинкою образа став кейп, який гарно струмував і чорні туфлі-човники. Волосся герцогині було зібрано в тугий пучок, макіяж виконаний у натуральних відтінках, а на нігтях гарний нюдовий манікюр.

Увечері Меган відвідала вечірку бренду, на честь успішного показу, де сяяла в чорній сукні міді з невеликою накидкою теж від Balenciaga і туфлях від цього ж бренду.

Меган Маркл на шляху на вечірку Balenciaga / © Getty Images

Меган Маркл на шляху на вечірку Balenciaga / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie