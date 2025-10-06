Готель з краєвидом на Ейфелеву вежу та гламурна команда: Меган Маркл показала, як провела день у Парижі

Меган Маркл / © Getty Images

44-річна герцогиня Сассекська повернулася до Європи вперше від 2023 року, щоб підтримати свого друга П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому Balenciaga.

У Instagram Меган висвітлила своє прибуття до столиці Франції та показала, як провела день. Маркл опублікувала в Instagram звіт про свою поїздку до Парижа.

Видео Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Серед кадрів Меган показала, як летить у літаку, знімки з чудовою французькою випічкою, як повторює французьку мову у спеціальному додатку, її гламурну команду, яка готує герцогиню до виходу на світський захід, а також мальовничі краєвиди Ейфелевої вежі та обійми з дизайнером.

«Щодо вчорашнього вечора. Дякую @pppiccioli і @balenciaga, я сумувала за вами 🇫🇷 — дякую за любов ❤️», — написала Меган у підписі до ролика.

На шоу, як ми вже писали раніше, Маркл з’явилася в пошитому на замовлення вбранні від бренду Balenciaga.

Меган Маркл на показі Balenciaga / © Getty Images

На ній були молочно-білі штани-кльош, їх вона доповнила сорочкою, а родзинкою образа став кейп, який гарно струмував і чорні туфлі-човники. Волосся герцогині було зібрано в тугий пучок, макіяж виконаний у натуральних відтінках, а на нігтях гарний нюдовий манікюр.

Увечері Меган відвідала вечірку бренду, на честь успішного показу, де сяяла в чорній сукні міді з невеликою накидкою теж від Balenciaga і туфлях від цього ж бренду.

