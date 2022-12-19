Хотів стрибнути цапиком, але ледве встояв на ногах: Путін продемонстрував дивні рухи біля літака

До візиту російського "фюрера" до Білорусі прикуто багато уваги. Коли президент РФ виходив із літака, вся увага фотокамер була спрямована на нього.

Кажуть, для конспірації у повітря було піднято одразу три урядові борти, на яких літає глава Кремля. Після посадки одного з них з Путіним на борту, кривавий диктатор спускався трапом і вкотре продемонстрував, що має певні труднощі з пересуванням. Не смертельні, але до деяких незручностей вони призводять.

Наприклад, публіка помітила, як уже біля самого виходу він підскакнув та зістрибнув з останнього ступеня і було помітно, що доклав до цього деяких зусиль.

Так само Путін помітно кульгав, коли прилітав до Ірану в середині липня. І, як ми вже писали раніше, ймовірною причиною кульгавості Путіна є чи то стара травма, чи серйозна хвороба чи банальна старість.

Читайте також: