Готували різдвяні частування: майбутню королеву Швеції з братом було заскочено на відео напередодні Різдва

Принц Оскар та принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Реклама

У ролику, опублікованому в Instagram королівської сім’ї, зазнімковані діти кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля — принцеса Естель і принц Оскар. Вони займаються приготуванням святкових страв.

«З Різдвом принцесу Естель та принца Оскара, які приготували традиційні різдвяні страви на кухні Королівського палацу», — йдеться у підписі до милого ролика.

Принц Оскар та принцеса Естель / © Шведська королівська родина/Instagram

Раніше королева Швеції Сільвія зібрала всіх своїх онуків, зокрема Оскара з Естель, щоб прикрасити ялинки в палаці. Відео, яким також поділилися з публікою, було дуже милим.