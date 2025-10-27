Готувалися до Геловіна: Меган Маркл показала, як з чоловіком Гаррі і дітьми вирізала гарбузи

Принц Арчі, Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська поділилася у своєму блогу в Instagram відео, як вона з чоловіком Гаррі, дітьми Арчі та Лілі та мамою Дорією вирізала гарбузи, готуючись до свята Геловіна.

Вона опублікувала відео, на якому її сім’я проводить день на гарбузовій грядці. У ролику під пісню California Dreamin групи The Mamas & the Papas, шестирічний принц Арчі та чотирирічна принцеса Лілібет вдихають осіннє повітря, досліджуючи територію разом із батьками та бабусею Дорією Редлан. Сімейна прогулянка надала рідкісну можливість зазирнути у розслаблене каліфорнійське життя Сассекських.

Принц Арчі, Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

«Щаслива неділя», — написала під роликом Меган.

Відео починається з панорамних кадрів гарбузових полів, а потім слідує сцена, де Арчі мчить лабіринтом. Лілібет, одягнена в затишний комплект одягу насолоджувалася поїздкою в дерев’яному візку, який везла її мама, в оточенні тюків сіна та тракторів. В іншому зворушливому моменті вона грається з шиною, наповненою білими і жовтими мінігарбузами, а її руде волосся спадає їй на спину.

Обидві дитини пари, схоже, успадкували характерне руде волосся Гаррі, яке йому дісталося від сім’ї його матері Діани Спенсер, відомої як принцеси Уельської.

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган традиційно не показала облич своїх дітей, але показала, як весело сім’я провела вихідні, готуючись до свята.

