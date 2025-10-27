- Дата публікації
Готувалися до Геловіна: Меган Маркл показала, як з чоловіком Гаррі і дітьми вирізала гарбузи
Меган Маркл і принц Гаррі вже готуються до Геловіна разом із дітьми.
Герцогиня Сассекська поділилася у своєму блогу в Instagram відео, як вона з чоловіком Гаррі, дітьми Арчі та Лілі та мамою Дорією вирізала гарбузи, готуючись до свята Геловіна.
Вона опублікувала відео, на якому її сім’я проводить день на гарбузовій грядці. У ролику під пісню California Dreamin групи The Mamas & the Papas, шестирічний принц Арчі та чотирирічна принцеса Лілібет вдихають осіннє повітря, досліджуючи територію разом із батьками та бабусею Дорією Редлан. Сімейна прогулянка надала рідкісну можливість зазирнути у розслаблене каліфорнійське життя Сассекських.
«Щаслива неділя», — написала під роликом Меган.
Відео починається з панорамних кадрів гарбузових полів, а потім слідує сцена, де Арчі мчить лабіринтом. Лілібет, одягнена в затишний комплект одягу насолоджувалася поїздкою в дерев’яному візку, який везла її мама, в оточенні тюків сіна та тракторів. В іншому зворушливому моменті вона грається з шиною, наповненою білими і жовтими мінігарбузами, а її руде волосся спадає їй на спину.
Обидві дитини пари, схоже, успадкували характерне руде волосся Гаррі, яке йому дісталося від сім’ї його матері Діани Спенсер, відомої як принцеси Уельської.
Меган традиційно не показала облич своїх дітей, але показала, як весело сім’я провела вихідні, готуючись до свята.
Нагадаємо, раніше ми пропонували вам топ-8 ідей геловінських костюмів, які напрочуд легко знайти в секонд-генді.