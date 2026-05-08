Готується до появи третього малюка: принцеса Євгенія відвідала презентацію дитячої колекції
Принцеса Євгена з'явилася в Лондоні під час презентації нової колекції бренду TIBA+MARL, що спеціалізується на екологічних дитячих аксесуарах.
Очевидно, що принцеса Євгенія вже занурена в атмосферу швидкої появи на світ її третьої дитини. В оточенні візочків, сумок для підгузків та дитячих аксесуарів британська принцеса мала розслаблений та усміхнений вигляд.
Знімками поділився журнал Vanitatis.
Це була не просто її перша публічна поява після оголошення про третю вагітність раніше цього тижня. Це також ознаменувало її повернення в поле зору громадськості після кількох місяців самітництва, що характеризувалося ізоляцією від ЗМІ через ситуацію з її батьком експринцем Ендрю та його зв'язки з Джеффрі Епштейном.
Для цього виходу Євгенія обрала зручний образ для вагітних: чорна атласна сукня у поєднанні з сорочкою в горошок та курткою кольору гакі. Взута вона була в білі кросівки, а щодо прикрас, принцеса знову продемонструвала свою культову заручальну каблучку з сапфіром і діамантами, підібрану до стриманих сережок у формі хреста.
Букінгемський палац поступово дає зрозуміти, що Євгенія та Беатріс, як і раніше, користуються підтримкою королівської родини. Раніше палац ділився знімком, який принцеса опублікувала у себе в Instagram, повідомивши, що вони з чоловіком Джеком Бруксбенком чекають на третю дитину.