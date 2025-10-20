Говорили про природу: король Чарльз записав подкаст із відомою акторкою

Король Чарльз зустрівся з Кейт Бланшетт / © Getty Images

Реклама

56-річна володарка премії «Оскар» зустрілася з 76-річним королем Чарльзом, щоб віддати шану всесвітньо відомому та інноваційному банку насіння та його важливій ролі у збереженні природи.

Король Чарльз зустрівся з Кейт Бланшетт / © Getty Images

Для Кейт Бланшетт, яка брала участь у проєкті премії принца Вільяма Earthshot Prize від моменту його заснування, це стало новим знайомством із членом королівської родини.

Подкаст під назвою «Unearthed» створений Королівським ботанічним садом у Кью, який управляє банком насіння у Вейкгерсті, графство Сассекс. У липні до Бланшетт приєдналася старша наукова керівниця К’ю зі збереження насіння, докторка Елінор Бреман, у сонячному куточку Віндзора. Вони зустрілися з монархом для розмови.

Реклама

«Майбутнє життя на Землі цілком може залежати від насіння, що зберігається в цьому банку», — говорить Бланшетт у вступі, пише журнал People.

В основі місії лежить забезпечення збереження біорізноманіття природи для майбутніх поколінь та довгострокового здоров’я планети.

«Робота, яку проводить банк насіння, потребує невідкладності. Я була вражена, дізнавшись, що 97% лугім з дикими квітами знищено. Не думаю, що ми тут це до кінця розуміємо, бо, озираючись довкола, бачимо стільки природної краси. Але ми не замислюємося, наскільки вона тендітна».

Король Чарльз зустрівся з Кейт Бланшетт / © Getty Images

У 22-хвилинній розмові король розповів про одну зі своїх ініціатив, зроблену для ознаменування коронації його покійної матері королеви Єлизавети, під назвою «Луга коронації».

Реклама

«Я подумав, що це гарне виправдання, тому що я знав про реальну шкоду, яку завдали всім нашим квітучим лугам з часів війни», — каже він.

Коли Бланшетт каже: «За такий короткий проміжок часу це справді сталося», Чарльз додає: «Це було зовсім неймовірно».

Їхня розмова перейшла до запитання про те, чи могла б фармацевтична промисловість зробити більше для збереження здоров’я рослин, враховуючи, що так багато ліків та лікарських засобів виробляються на рослинній основі. Король Чарльз заявив, що «в їхніх інтересах інвестувати у захист, покращення та відновлення цього біорізноманіття», на основі якого було створено так багато методів лікування.

Для короля це друга поява в подкасті цього року. До цього у березні він представив деякі зі своїх улюблених пісень у спеціальному випуску для Apple Music.

Реклама

Кейт Бланшетт і принц Вільям / © Associated Press

А нещодавно, нагадаємо, Кейт Бланшетт і майбутній король принц Вільям зустрілися з фіналістом премії Earthshot Prize Colorifix — британською компанією, яка створює екологічно чисті барвники для одягу, в Норіджі.