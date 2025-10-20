- Дата публікації
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 2 хв
Говорили про природу: король Чарльз записав подкаст із відомою акторкою
Король Чарльз III таємно записав подкаст-інтерв’ю з акторкою Кейт Бланшетт.
56-річна володарка премії «Оскар» зустрілася з 76-річним королем Чарльзом, щоб віддати шану всесвітньо відомому та інноваційному банку насіння та його важливій ролі у збереженні природи.
Для Кейт Бланшетт, яка брала участь у проєкті премії принца Вільяма Earthshot Prize від моменту його заснування, це стало новим знайомством із членом королівської родини.
Подкаст під назвою «Unearthed» створений Королівським ботанічним садом у Кью, який управляє банком насіння у Вейкгерсті, графство Сассекс. У липні до Бланшетт приєдналася старша наукова керівниця К’ю зі збереження насіння, докторка Елінор Бреман, у сонячному куточку Віндзора. Вони зустрілися з монархом для розмови.
«Майбутнє життя на Землі цілком може залежати від насіння, що зберігається в цьому банку», — говорить Бланшетт у вступі, пише журнал People.
В основі місії лежить забезпечення збереження біорізноманіття природи для майбутніх поколінь та довгострокового здоров’я планети.
«Робота, яку проводить банк насіння, потребує невідкладності. Я була вражена, дізнавшись, що 97% лугім з дикими квітами знищено. Не думаю, що ми тут це до кінця розуміємо, бо, озираючись довкола, бачимо стільки природної краси. Але ми не замислюємося, наскільки вона тендітна».
У 22-хвилинній розмові король розповів про одну зі своїх ініціатив, зроблену для ознаменування коронації його покійної матері королеви Єлизавети, під назвою «Луга коронації».
«Я подумав, що це гарне виправдання, тому що я знав про реальну шкоду, яку завдали всім нашим квітучим лугам з часів війни», — каже він.
Коли Бланшетт каже: «За такий короткий проміжок часу це справді сталося», Чарльз додає: «Це було зовсім неймовірно».
Їхня розмова перейшла до запитання про те, чи могла б фармацевтична промисловість зробити більше для збереження здоров’я рослин, враховуючи, що так багато ліків та лікарських засобів виробляються на рослинній основі. Король Чарльз заявив, що «в їхніх інтересах інвестувати у захист, покращення та відновлення цього біорізноманіття», на основі якого було створено так багато методів лікування.
Для короля це друга поява в подкасті цього року. До цього у березні він представив деякі зі своїх улюблених пісень у спеціальному випуску для Apple Music.
А нещодавно, нагадаємо, Кейт Бланшетт і майбутній король принц Вільям зустрілися з фіналістом премії Earthshot Prize Colorifix — британською компанією, яка створює екологічно чисті барвники для одягу, в Норіджі.