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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Граф Чарльз Спенсер поділився рідкісним дитячим знімком зі своєю сестрою принцесою Діаною

Брат принцеси Діани — Чарльз Спенсер поділився у своєму блогу в Instagram його фотографією разом із сестрою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Чарльз Спенсер та принцеса Діана

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Associated Press

На знімку Чарльз та леді Діана зображені дітьми. Він одягнений у білу футболку та шорти, сидить на гойдалці, а Діана заскочена стоячи поруч із ним одягнена у щось схоже на боді.

"Літній момент, 60 років тому", - підписав знімок Чарльз Спенсер.

Чарльз і Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз і Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Раніше граф Спенсер вже неодноразово ділився фотографіями зі своєю покійною сестрою принцесою Уельською Діаною.

Нещодавно, нагадаємо, граф Спенсер одружився вчетверте і показав свої фотографії з весілля.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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