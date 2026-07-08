Граф Чарльз Спенсер поділився рідкісним дитячим знімком зі своєю сестрою принцесою Діаною

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Associated Press

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На знімку Чарльз та леді Діана зображені дітьми. Він одягнений у білу футболку та шорти, сидить на гойдалці, а Діана заскочена стоячи поруч із ним одягнена у щось схоже на боді.

"Літній момент, 60 років тому", - підписав знімок Чарльз Спенсер.

Чарльз і Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Раніше граф Спенсер вже неодноразово ділився фотографіями зі своєю покійною сестрою принцесою Уельською Діаною.

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Нещодавно, нагадаємо, граф Спенсер одружився вчетверте і показав свої фотографії з весілля.

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