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Граф Чарльз Спенсер поділився рідкісним дитячим знімком зі своєю сестрою принцесою Діаною
Брат принцеси Діани — Чарльз Спенсер поділився у своєму блогу в Instagram його фотографією разом із сестрою.
На знімку Чарльз та леді Діана зображені дітьми. Він одягнений у білу футболку та шорти, сидить на гойдалці, а Діана заскочена стоячи поруч із ним одягнена у щось схоже на боді.
"Літній момент, 60 років тому", - підписав знімок Чарльз Спенсер.
Раніше граф Спенсер вже неодноразово ділився фотографіями зі своєю покійною сестрою принцесою Уельською Діаною.
Нещодавно, нагадаємо, граф Спенсер одружився вчетверте і показав свої фотографії з весілля.
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