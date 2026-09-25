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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Граф Чарльз Спенсер розповів, як принц Гаррі з дітьми та дружиною гостював у його маєтку

Чарльз Спенсер ділиться новими подробицями літнього перебування принца Гаррі та Меган Маркл в Елторп-гаусі з дітьми, а також розмірковує про те, якою бабусею так і не вдалося стати його сестрі, принцесі Діані.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Чарльз Спенсер

Чарльз Спенсер / © Associated Press

62-річний граф Спенсер розповів про візит сім'ї принца Гаррі до його родового маєтку у липні під час свого виступу на британському токшоу «Лоррейн» у середу, 23 вересня, обговорюючи свої нові мемуари «Лебедина пісня: Діана, моя сестра».

"Гаррі приїхав погостювати влітку зі своєю сім'єю, і це було чудово", - сказав Спенсер, відкриваючи завісу таємниці над цим приватним візитом. «Хоча, коли я дивлюся на це, знаєте так сумно. Я бачив, як бігали двоє маленьких дітей, і як сумно… Можете собі уявити, якою була бабуся Діана? Балувала б їх до неможливості».

Принц Гаррі та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

В ексклюзивному інтерв'ю People Чарльз Спенсер дав інтерв'ю, де обговорив сенсаційні мемуари.

Він розповів, що повідомив про книжку принцам Вільяму та Гаррі одночасно з його старшими сестрами – 71-річною Сарою та 69-річною Джейн.

Нагадаємо, у сенсаційних мемуарах граф Спенсер також порушив мовчання з приводу сварки між принцами Вільямом та Гаррі.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

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