"Хто до нас з війною прийде, скуштує земельцю": українські військові створили патріотичну пісню і випустили на неї кліп

Добровольці ТРО з Одеси написали композицію, щоб підняти дух всіх українських захисників.

Українські військові чинять опір на всіх фронтах, зокрема й на медійному. Територіальна оборона Одеси використала творчий потенціал, яким відоме місто, для створення музичного кліпу – "відповіді" на російське "побєдобесіє".

За наказом командира 122 бригади полковника С.В. Щербини, солдат ТРО, музикант Олександр Решетар написав пісню "Грай! Грай!"

За професійне продюсування пісні та знімання кліпу взявся інший доброволець ТРО, старший сержант Володимир Нагорний, у мирному житті – продюсер та режисер повнометражного кіно.

За тиждень було зроблено студійний запис та обробку пісні. До процесу приєднався відомий одеський звукорежисер та музикант Сергій Дмитрієв, а композитор із Миколаєва Слава Трибуховський працював над аранжуванням. У музичному треку також з'являється жіночий голос завдяки участі одеської джазспівачки Діани Власенко.

Знімальна група об'їхала 12 локацій, де розташовувалися підрозділи ТРО та провела знімання кліпу. Добровольці у формі з ентузіазмом підійшли до виконання завдання, виконуючи вказівки режисера та пропонуючи свої ідеї. Усього за 6 днів музичний трек та кліп були готові.

Кліп розпочинається з "чат-рулетки", у якому зустрічаються умовний "ватник" (роль виконав заслужений артист України актор Миколаївського Національного Академічного Українського Театру драми та музкомедії Андрій Жила) та "бендерівець" (Олександр Решетар). У відповідь на п'яне твердження "ватника" про "російське місто Одесу", солдат ТРО відповідає піснею у стилі рок, з недвозначним посилом.

"Я вважаю, що війна на медійному фронті не менш важлива, ніж на бойових позиціях. Ця війна має унікальну рису - вона повністю спровокована російською пропагандою: уми росіян отруєні фіктивними ідеями, створеними державними медіа. По суті, якби не було цієї медійної атаки на росіян - і війни б не було. Зрозуміло, ми маємо відповідати своєю медійною зброєю. Зараз, коли я служу в ТРО та користуюсь підтримкою командування, створювати таку зброю легше, адже я маю доступ до людей, ресурсів та локацій, які цивільному кіношнику з зовні отримати неможливо", - сказав режисер кліпу, старший сержант ТРО Володимир Нагорний.

"Для мене ця пісня – відображення того, що зараз відбувається, у ній – дух нашого часу. Нехай знову буде мирне небо і серця всіх людей сповнюватися любов'ю", - додав музикант Олександр Решеталь.

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