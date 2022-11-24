Хто має ефектніший вигляд: княгиня Шарлін vs герцогиня Сассекська

Днями ми бачили княгиню Шарлін у компанії її чоловіка князя Альбера II на світському заході та образ Її Високості нам нагадав образ, у якому одного разу з'являлася на публіці Меган, герцогиня Сассекська.

Шарлін відвідала церемонію вручення нагород World Rugby Awards 2022 у Монако. Одягнена цього вечора княгиня була у білу сорочку та чорну максіспідницю об'ємного фасону від Dior. Доповнила свій образ вона парою гостроносих чорних туфель на підборах також від Dior та перлинними сережками з діамантами.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Цей образ княгині нам нагадав один вихід герцогині Сассекської 2019 року.

37-річна дружина принца Гаррі тоді була вагітна первістком і одягла на церемонію вбрання, що складалося з білої сорочки та чорної максіспідниці від Givenchy, зшитої на замовлення.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Сама ж герцогиня Сассекська, схоже, надихалася образом голлівудської акторки Шерон Стоун, яка у білій сорочці свого чоловіка Філа Бронштейна та атласній спідниці від Vera Wang приїхала на 70-у церемонію вручення премій "Оскар". Про це ми докладніше розповідали ось тут.

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