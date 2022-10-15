Хто має кращий вигляд: принцеса Уельська та Клаудія Шиффер в однакових ретрожакетах від Chanel

Принцеса Уельська цього тижня здивувала шанувальників, з'явившись на заході у ретрожакеті від Chanel.
У четвер принцеса Кетрін разом із чоловіком Вільямом побували на стадіоні "Коппер Бокс Арена" у Лондоні, де відсвяткували 10-річчя спортивної ініціативи Coach Core, яка займається тим, що допомагає молодим людям ставати тренерами.
Для нового публічного виходу принцеса Уельська обрала синій раритетний жакет з твіду з колекції Chanel 1995 року.
Саме цей жакет у далекому 1995 році на подіумі демонструвала легендарна манекенниця 90-х Клаудія Шиффер.
Ми знайшли фото Шиффер з цього показу і пропонуємо вам проголосувати, на кому цей ретрожакет сидить краще. Принцеса Уельська, до речі, доповнила образ чорними штанями-кльош від Roland Mouret, з якими стався конфуз та туфлями від Gianvito Rossi.
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