Хто такий Дурек Верретт: п'ять несподіваних фактів про нареченого принцеси Марти Луїзи

Видання Daily Mail випустило велику статтю про Дурека, а ми вибрали для вас п'ять найдивніших фактів про нього.

1. За словами самого Дурека в інтерв'ю журналу Vanity Fair 2020 року, він виріс у неймовірному багатстві, мав прислугу та приватні літаки завдяки своєму успішному батькові-архітектору. Але його мати спростувала інформацію в іншому інтерв'ю.

2. 2002 року Дурек, який раніше заявляв про свій позитивний ВІЛ-статус, сенсаційно повідомив, що пережив клінічну смерть через ниркову недостатність.

"Мені сказали, що у мене пошкодження мозку, і що я ніколи більше не зможу ходити. Мої нирки були в такому поганому стані, що я провів наступні вісім років свого життя на діалізі — досвід, який змусив мене пройти крізь вогонь людських страждань", — говорив чоловік.

Він провів два місяці в стані штучної коми і втратив можливість ходити. Через сім років після цього його наречений, масажист Генк Грінберг, з яким він перебував у стосунках упродовж восьми років від 2007 року, зібрав кошти для шамана на пересадку нирки. Донором стала сестра Дурека.

3. Дурек згадував, що зазнав сексуального насильства з боку няні-чоловіка, що призвело його до наркотичної та алкогольної залежності.

"У молодості я пив як божевільний", — написав він у своїй книжці 2019 року "Злом духів". "Я проводив дні, навчаючись шаманізму, а потім напивався, граючи у відеоігри з приятелями. У мене були не лише проблеми з алкоголем, я був ще й гомофобом", — зізнався він.

4. У тій самій книжці Дурек писав, що в дитинстві він ненавидів бути чорним і купував відбілювач для шкіри. Він додав: "Я також знебарвлював волосся — настільки, що воно випадало, тому у мене досі немає волосся".

5. Він мав проблеми із законом. 1991 року Дурек, який тоді носив ім'я Дерек, був засуджений до п'яти років в'язниці за організацію нелегальної вечірки в порожньому будинку в Каліфорнії, який згодом згорів. Зрештою, він відсидів рік у в'язниці. Згідно з судовими документами, після звільнення шамана було заарештовано ще три рази по всьому штату Каліфорнія за ухилення від оплати проїзду автобусом, незаконне проникнення на чужу територію та крадіжку послуг.

Його колишній наречений Генк Грінберг, в інтерв'ю Яну Мойру з Daily Mail говорив 2019 року: "Я дуже любив Дурека і бажаю йому всього найкращого, але нічого хорошого про нього сказати не можу".

Дурек Верретт та принцеса Марта Луїза / Фото: Getty Images

31 серпня Дурек та норвезька принцеса Марта Луїза зіграють весілля у Гейрангер-фьорді. Пару познайомили друзі 2019 року, і вони стверджують, що знали одне одного у минулому житті, а саме з часів Стародавнього Єгипту.

Читайте також: