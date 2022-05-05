Хто я або криза ідентичності: що це таке і як проявляється

Хто я або криза ідентичності: що це таке і як проявляється

Кризи ідентичності були завжди, але в нормальних умовах є час в них ввійти, та час з них вийти. Поступово у своєму темпі. Але під час війни все відбувається інакше.

Під час непередбачуваних подій, людина немає на це часу, розповідає психологиня та консультантка Юлія Ярошевич.

Хто я? Ставили собі це запитання? Воно про ідентичність особистості. Хто я? Які мої цілі ? Де мої цінності? До чого я прагну? Куди іду?

Людина формує відповіді на ці питання впродовж всього життя. Це саме про розуміння себе. Поступово крок до кроку людина будує себе та своє майбутнє. А потім сталася війна… Яка вщент нищить все те що ти будував, про що мріяв і до чого прагнув. Попереду біжить невизначеність, а ти десь плетешся позаду. Хто я? Задаючи питання до себе ти відчуваєш лише як підступають сльози. За цим всім є зруйноване життя та крах особистої ідентичності.

В тебе зникають всі опори, твої цінності зруйновані, ти не можеш будувати майбутнє, ти не знаєш, як бути в сьогоденні. Втрата звичного життя, роботи, житла, звичок, не дай боже близьких, всього і всіх що і хто були для тебе цінним і надавало твоєму життю сенсу.

Розпач, біль, невіра – все це все вщент руйнує людину, формуючи травматичний досвід та втрату особистої ідентичності.

Як це проявляється ?

людина довго знаходиться в стані "заморозки" вона не може діяти, лише чекає коли……

депресивний стан, пригнічення, втрата бажання жити

ізолюється від соціуму (інколи прямо не бажаючи виходити з дому, іноді не прямо - ховається за одягом, постійно горбиться, намагається сторонитися людей)

винищує себе морально постійно піддаючи себе стресу, перепроживаючи травмуючи події

починає пити

втає агресивною до більш слабких (дітей чи, наприклад, тварин)

впадає в істерики

Якщо говорити метафорично "Хочеться просто заплющити очі і лежати, так довго поки це все не закінчиться".

Втрата ідентичності під час життя це закономірно, під час війни тим паче. Але це не вирок. Головне вчасно розпізнати, почати діяти. Але зауважу, психологічна допомога у цьому питанні буде дієвою лише коли людина зможе бути в безпеці фізично, потім морально. Далі можна працювати над поверненням ідентичності, пошуках себе і відбудови власного Я.

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