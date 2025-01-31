Хто замінить короля Чарльза: перша десятка претендентів на британський престол

Від моменту народження другої дочки принцеси Беатріс список спадкоємців престолу знову змінився.

Перше місце, як і раніше, посідає принц Уельський Вільям – старший син короля Чарльза та принцеси Діани (його першої дружини).

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Після нього у черзі старший син Вільяма – принц Джордж Уельський – первісток Вільяма та Кейт, принцеси Уельської.

Принц Джордж Уельський / Фото: Getty Images

Третє місце посідає сестра принца Джорджа та дочка принца Вільяма – принцеса Шарлотта Уельська. Раніше ми розповідали, які у неї шанси стати королевою Великої Британії.

Принцеса Шарлотта на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Четверте місце посідає другий син Уельських – принц Луї.

Принц Луї / Фото: Associated Press

На п'ятому місці молодший брат Вільяма – принц Гаррі, герцог Сассекський. Але через те, що він давно відмовився від ролі старшого члена королівської сім'ї, він навряд чи колись зміг би посісти місце короля.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

На шостому місці діти Гаррі – принцеса Лілібет та на сьомому син – принц Арчі.

Принц Арчі / Фото: Getty Images

Принцеса Лілібет та її дідусь король Чарльз III

Восьме місце у принца Ендрю, герцога Йоркського – середнього сина королеви Єлизавети II, але через численні скандали його відсторонено від королівської роботи, хоча місце в лінії престолонаслідування він не втратив.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Дев'яте місце посідає старша дочка Ендрю – принцеса Беатріс Йоркська.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

А десяте – старша дочка Беатріс – Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Її сестра Афіна, яка народилася нещодавно, посідає одинадцяте місце.

Сієнна Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про королівських спадкоємців, які мають зійти на трон.

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