Хто замінить короля Чарльза: перша десятка претендентів на британський престол

Від моменту народження другої дочки принцеси Беатріс список спадкоємців престолу знову змінився.
Перше місце, як і раніше, посідає принц Уельський Вільям – старший син короля Чарльза та принцеси Діани (його першої дружини).
Після нього у черзі старший син Вільяма – принц Джордж Уельський – первісток Вільяма та Кейт, принцеси Уельської.
Третє місце посідає сестра принца Джорджа та дочка принца Вільяма – принцеса Шарлотта Уельська. Раніше ми розповідали, які у неї шанси стати королевою Великої Британії.
Четверте місце посідає другий син Уельських – принц Луї.
На п'ятому місці молодший брат Вільяма – принц Гаррі, герцог Сассекський. Але через те, що він давно відмовився від ролі старшого члена королівської сім'ї, він навряд чи колись зміг би посісти місце короля.
На шостому місці діти Гаррі – принцеса Лілібет та на сьомому син – принц Арчі.
Восьме місце у принца Ендрю, герцога Йоркського – середнього сина королеви Єлизавети II, але через численні скандали його відсторонено від королівської роботи, хоча місце в лінії престолонаслідування він не втратив.
Дев'яте місце посідає старша дочка Ендрю – принцеса Беатріс Йоркська.
А десяте – старша дочка Беатріс – Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Її сестра Афіна, яка народилася нещодавно, посідає одинадцяте місце.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про королівських спадкоємців, які мають зійти на трон.
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