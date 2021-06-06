Хто замінить Єлизавету II: 12 королівських спадкоємців, які претендують на трон

Королева Єлизавета II є найстаршою монархинею в британській історії, а також людиною, яка найдовше править і є найстаршою главою держави у світі. У квітні 2021-го їй виповнилося 95 років, і це серйозний ювілей.

Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року в день смерті свого батька короля Георга VI і 2021 року відсвяткувала 69-річчя на троні. Але, як би це прикро не звучало, ніщо не вічне і королева теж. Одного разу її місце посяде перший спадкоємець і старший син — принц Уельський Чарльз. А після нього у Великій Британії настане ера королів.

Давайте розбиратися, коли і за яких обставин британська корона опинилася в руках і Єлизавети II, і хто ж ці люди — спадкоємці престолу, деякі з них нехай і теоретично, але можуть опинитися на троні.

Єлизавета II

Принцеса Єлизавета — старша дочка короля Георга VI і королеви Єлизавети зійшла на престол 6 лютого 1952 року в віці 25 років, після смерті свого батька. Всі, напевно, чули цю історію, про те, що батько принцеси отримав корону за збігом обставин. Старший брат Георга — Едуард VIII, який і повинен був стати королем, відмовився від корони тому, що англіканська церква і уряд не дозволили йому одружитися з жінкою, яку він кохав — Волліс Сімпсон. Мати принцеси Єлизавети і принцеси Маргарет — Єлизавета Боуз-Лайон все життя звинувачувала Волліс в тому, що через зречення Едуарда корона дісталася її чоловікові Георгу (до коронації Альберту), а він своєю чергою був не готовий до такої роботи, і це сильно похитнуло його здоров'я.

Коронація короля Георга VI, 12 травня 1937 року / Associated Press

Після смерті батька, а помер він у віці 56 років, його старша дочка Єлизавета очолила трон.

На її царювання випав дуже широкий період британської та світової історії, знаменними подіями якого стали розпад Британської імперії і її трансформація в Співдружність націй, процес деколонізації, Холодна війна, вихід людини в космос і висадка на Місяці, поява телебачення і Iнтернету, входження Великої Британії до Європейського союзу і вихід з нього, врегулювання тривалого етнополітичного конфлікту в Північній Ірландії, перемога в Фолклендській війни, участь Великої Британії у війнах в Іраку і Афганістані, фінансова криза 2008 року, референдум про незалежність Шотландії, пандемія коронавірусної інфекції і багато іншого.

Коронація королевы Єлизавети II - 2 червня 1953 року, Вестмінстерське абатство / Associated Press

Треба віддати належне, королева змогла зберегти популярність британської монархії, а ось чи зможуть це її наступники?

Принц Чарльз

принц Чарльз / Associated Press

Старший син королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького є першим у черзі на престол. Принцу Уельському зараз 72 роки. У ЗМІ жартують, що так довго, як очікує Чарльз своєї черги на трон, не чекав ще ніхто. Чарльз вже давно виконує багато доручень королеви від її імені.

Принц Чарльз і Єлизавета II / Associated Press

Як і личить члену британської королівської сім'ї, Чарльз належить до англіканської церкви. Однак він не приховує інтересу до православ'я. Також він займається благодійністю, очолює різні товариства і, зокрема, патронує близько 350 структур. Одружений із Каміллою Паркер-Боулз, що отримала після весілля титул герцогині Корнуольської. Від першого шлюбу Чарльза з Діаною Спенсер у нього є двоє синів — принц Вільям і принц Гаррі.

Принц Вільям

принц Вільям / Associated Press

Старший син Чарльза і принцеси Діани. Перебуває другий в черзі на трон. Багато експертів вважають, що саме Вільям стане новим королем Великої Британії і правління його батька Чарльза якщо і матиме місце, то триватиме не дуже довго (знову ж таки потрібно враховувати вік принца Уельського). Вільяму 38 років, він закінчив Сент-Ендрюський університет з відзнакою і в цьому перевершив свого батька Чарльза, випускника Кембриджа. Він служив в Королівських військово-повітряних силах і був пілотом санітарного вертольота. Зараз Вільям виконує королівські обов'язки і займається благодійністю. 2011 року одружився зі своєю давньою подругою Кейт Міддлтон, після весілля вона отримала титул герцогині Кембриджської.

Кейт і Вільям з трьома дітьми / Getty Images

Пара виховує трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Ходять чутки, що подружжя планує четверту дитину.

Принц Джордж

принц Джордж / Getty Images

Старший син Вільяма і Кейт — принц Джордж — в липні 2021-го відсвяткує 8-річчя. Він є третім у черзі на корону. Він третій правнук королеви і перший онук Чарльза. Ще до народження принца газета The Washington Post назвала його "найвідомішим у світі малюком". Також він став першою людиною в історії, статті про якого в декількох мовних розділах Вікіпедії з'явилися ще до його народження. Дуже ймовірно, що саме Джордж стане королем Великої Британії років через 50, а можливо і більше.

Принцеса Шарлотта і принц Луї

Принц Луї і принцеса Шарлотта / Associated Press

Поки єдина дочка Кейт і Вільяма, 5-річна принцеса Шарлотта посідає четверте місце в черзі. А її молодший брат принц Луї, якому в квітні виповниться 3 роки, відповідно на п'ятому місці в черзі. Якщо у герцогині Кетрін і принца Вільяма народиться четверта дитина, вона автоматично посяде шосте місце в черзі на трон, з якого потіснить свого дядька принца Гаррі.

Принц Гаррі і його син Арчі

Герцогиня Меган і принц Гаррі з сином Арчі / Getty Images

Зараз шосте місце посідає принц Гаррі, а його син Арчі, незважаючи на те, що, не отримав титул принца після свого народження, йде слідом за батьком, посідаючи сьоме місце. 2020 року Гаррі та його дружина Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, але це не позбавляє принца права на престол, хоча, звичайно, навряд чи він йому колись дістанеться. 6 червня 2021 у пари народитилася дочка Лілібет, вона посяде восьме місце в черзі.

Герцог Йоркський Ендрю і його доньки

Принцеса Євгенія і принц Ендрю / Getty Images

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Син королеви — принц Ендрю зміщується на 9 місце. Скандальна репутація герцога навряд чи колись дозволить йому зійти на трон, хоча корони йому не бачити не тільки з цієї причини. Його старша дочка принцеса Беатріс посідає десяте місце, а її молодша сестра принцеса Євгенія — одинядцяте. Нещодавно принцеса Євгенія народила спадкоємця — сина Августа Філіпа Гоука Бруксбенка, який теж малоймовірно колись отримає корону, але після мами посідає дванадцяте місце.

Принцеси Євгенія і Беатріс / Associated Press

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