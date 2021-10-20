Хто замінить Єлизавету II: на королівському сайті оновили список претендентів на трон

На сайті британської королівської сім'ї були внесені зміни в лінії успадкування трону.
Це сталося через місяць після того, як онучка королеви Єлизавети II, принцеса Беатріс, народила дочку Сієнну, 18 вересня 2021 року.
Тепер там значиться, що Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці посідає 11-е місце в черзі на трон після своєї матері Беатріс. А ось молодша сестра Беатріс, принцеса Євгенія перемістилася на 12-те місце, отже її син Август Філіп Гоук Бруксбенк опинився на 13-му місці, пише royal.uk.
Немає нічого незвичайного в тому, що лінія спадкування на сайті королівської сім'ї не оновлюється відразу після народження. Точно так само минуло майже два місяці, перш ніж Август був доданий до списку, він народився в лютому 2021 року. Раніше принцеса Євгенія розповідала, що вона встигла познайомити сина з його прадідом.
Теж саме було і з дочкою герцога і герцогині Сассекських, Лілібет Діаною. Вона народилася в червні 2021 року, а до списку спадкоємців трону її додали пізніше.
Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці — 12-тий правнук королеви і четверта з тих, хто з'явилися на світ 2021 року.
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