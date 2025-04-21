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Гуляли біля озера: принцеса Євгенія опублікувала фото із сином
Свято вона провела зі своєю сім'єю, а також показала рідкісне фото молодшого сина.
35-річна британська принцеса Євгенія — молодша дочка Ендрю, герцога Йоркського, і Сари, герцогині Йоркської — на честь Великодня показала фото зі своєю дитиною. Вона позувала навпроти озера у жовтій сукні від бренду Diane von Furstenberg із рукавами-ліхтариками.
Поруч із нею стояв її молодший син Ернест, якого вона народила 2023 року. Обличчя малюка видно не було, оскільки він щось цікаво розглядав у воді.
«Щасливого Великодня», — підписала фото принцеса.
Також вона опублікувала ще один знімок, але вже в Instagram Stories, на якому усміхалася в камеру.
Також нагадаємо, що великодній ранок Євгенія провела на службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Принцеса Йоркська того дня носила довге пальто від Reiss із поясом на талії, яке вона доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi із замші пісочного кольору та в руках тримала об’ємну сумку Flattered. На голові у неї красувався білий капелюх із вуаллю від Emily-London.