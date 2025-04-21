Гуляли біля озера: принцеса Євгенія опублікувала фото із сином

Принцеса Євгенія / © Getty Images

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35-річна британська принцеса Євгенія — молодша дочка Ендрю, герцога Йоркського, і Сари, герцогині Йоркської — на честь Великодня показала фото зі своєю дитиною. Вона позувала навпроти озера у жовтій сукні від бренду Diane von Furstenberg із рукавами-ліхтариками.

Поруч із нею стояв її молодший син Ернест, якого вона народила 2023 року. Обличчя малюка видно не було, оскільки він щось цікаво розглядав у воді.

«Щасливого Великодня», — підписала фото принцеса.

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Також вона опублікувала ще один знімок, але вже в Instagram Stories, на якому усміхалася в камеру.

© Instagram принцеси Євгенії

Також нагадаємо, що великодній ранок Євгенія провела на службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Принцеса Йоркська того дня носила довге пальто від Reiss із поясом на талії, яке вона доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi із замші пісочного кольору та в руках тримала об’ємну сумку Flattered. На голові у неї красувався білий капелюх із вуаллю від Emily-London.

Принцеса Євгенія на службі / © Associated Press

Принцеса Євгенія / © Getty Images Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Євгенія і Беатрис / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press Принцеса Євгенія / © Getty Images Принцеса Євгенія / © Getty Images Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images Принцеса Євгенія / © Getty Images Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images Принцеса Беатріс і Євгенія / © Getty Images Принцеса Беатріс і Євгенія / © Getty Images Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Євгенія і принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Associated Press Принцеса Беатріс / © Associated Press Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images Принцеса Беатріс / © Getty Images