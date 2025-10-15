ТСН у соціальних мережах

Гуляли, готували, дегустували: десять милих фото Кейт та Вільяма Уельських з поїздки до Північної Ірландії

Подружжя Уельських вчора здійснило поїздку, знімками з якої ми хочемо з вами поділитися.

Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Під час цієї поїздки Вільям та Кетрін взяли участь у рятувальних навчаннях. Вони провели день із місцевими жителями, відвідавши деякі інноваційні та ті, які стимулюють розвиток організації, познайомившись із інвестиціями у сільські райони та демонструючи можливості підприємницької та творчої діяльності для молоді.

Принцеса Кейт одягла на перший захід зелене пальто від Alexander McQueen, яке зберігалося в її гардеробі щонайменше п’ять років. Кейт вперше з’явилася у цьому вбранні під час візиту до ратуші Бредфорда у січні 2020 року, а потім знову одягла його на різдвяний церковний похід королівської родини 2022 року.

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Getty Images

Перед тим як залишити центр підготовки пожежників, Кейт переодяглася, одягнувши куртку в поєднанні з чорною водолазкою, джемпером та довгою теплою спідницею, а також взула чоботи без підборів.

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Вони з чоловіком відвідали ферму Mallon Farm, де займаються виробництвом льону екологічно безпечним способом. Там Кейт випробувала відреставровану старовинну машину, яка використовується для роботи.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Також Уельські відвідали сидрову компанію Long Meadow у Крейгавоні, де допомагали готувати картопляно-яблучний пиріг. Кейт, схоже, чудове орудує качалкою на кухні, вони з принцом Вільямом веселилися, розкочуючи тісто, ніби перебувають на своїй домашній кухні.

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт Уельські / © Associated Press

Ще принцеса допомагала збирати яблука в садах Long Meadow під час візиту на цей завод.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

