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Гуляли на пляжі: Кітті Спенсер опублікувала нові фото доньки Афіни на честь її другого дня народження
29 квітня два роки виповнилося дочці леді Кітті Спенсер — Афіні.
Племінниця принцеси Діани раніше не розповідала, коли саме її дочка святкує день народження. А вчора опублікувала кілька фотографій із Афіною, які були зроблені на пляжі.
Два роки ти освічуєш наш світ, моя дорога Афіно 🤍 Ти сонячне світло, радість і диво. Моя маленька дівчинка назавжди. Як я пишаюся тим, що я твоя матуся 🤍 Я люблю тебе більше, ніж ти можеш уявити, або більше, ніж я можу висловити словами 🤍», — підписала кадри Кітті.
Про народження первістка модель оголосила у березні 2024 року і опублікувала тоді перші фото з Афіною, очевидно, Кітті довгий час приховувала, що стала матір’ю.
Нагадаємо, Кітті Спенсер з липня 2021 року одружена з бізнесменом Майклом Льюїсом. Їхнє розкішне весілля відбулося в Італії, а наречена йшла до вівтаря у пишній сукні від Dolce & Gabbana.