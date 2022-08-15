Хустка з віршами Ліни Костенко і плахта на сучасний лад: у Києві відбувся благодійний розпродаж від українських дизайнерів

У столиці минув перший фешнзахід за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Києві відбувся благодійний розпродаж, який організували українські дизайнери. Кошти збирали на підтримку проєкту мобільної евакуації поранених на війні.

Лілія Пустовіт презентувала на розпродажі шовкові хустки із віршами Ліни Костенко, футболки з українським прапором та інші речі.

"Коли я поїхала з Києва в березні в перші дні війни, коли ми трішки отямилися, я зрозуміла, що треба робити щось таке, ну дійсно корисне, для українців і для тих, хто залишився в Україні і для тих, хто виїхав, щоб щось нас тримало", - сказала Пустовіт.

Організаторка Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська зазначила, що цей захід дав можливість підтримати і українських дизайнерів, і наших поранених захисників.

"Ми вперше зустрілись, ми змогли доторкнутися один до одного, ми змогли доторкнутися до дизайнерських речей, які, вибачте за пафос, але правда, несуть якусь певну енергію кожного дизайнера, тому він такий милий, такий щемливий водночас. Тому і привід для нашої зустрічі це теж світла ідея підтримка наших поранених воїнів", - поділилася Данилевська.

Вона також розповіла, що цьогоріч Український тиждень моди буде міжнародним. Наші дизайнери представлять свої колекції на світових подіумах.

"Хочу сказати, що ніколи не могли би бути інакше, вони абсолютно геніальні, талановиті, кожна країна потім пише величезні листи подяки не тільки Україні за те, що вона стоїть, але і українським дизайнерам за їхній талант. Тому я дуже рада, що 51 UFW відбувається у такий спосіб", - підсумувала Данилевська.

Модель і діджейка Олімпія зазначила, що створює речі, аби відволіктися від війни.

"Я зробила декілька речей – ось плахта, це українська спідниця, яка складається з двох частин сучасна її версія. І футболка на кшалт вишиванки. Це те, щоб трішечки відпочити від війни. Футболка коштує 2100 грн. На жаль, ціни дуже хотілося б зробити менші, але через виробництво і кількість матеріалів поки що не можемо до цього прийти", - розповіла Олімпія.

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