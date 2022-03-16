Хвилюватися не варто: королева Єлизавета II продовжила проводити аудієнції

Королева Єлизавета II пропустила службу на честь Дня Співдружності днями, але продовжує проводити аудієнції.

Вчора у Віндзорському замку Її Величність вітала нового генерал-губернатора Канади Мері Саймон та її чоловіка містера Віта Фрейзера за чаєм у Дубовій кімнаті. Саймон, лідерка інуків з Нунавіка в Квебеку, ставша першою корінною жителькою, який обійняла цю посаду.

Королева Єлизавета II / Getty Images

95-річна королева, яка раніше говорила, що їй важко пересуватися, все ж таки зустрічала гостей особисто.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Раніше повідомлялося, що монархиня планує зменшити кількість робочих заходів і ще рідше з'являтиметься на публіці. Але це не стосується аудієнцій. Більшість з них Єлизавета II проводить через відеозв'язок.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Минулого разу під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Єлизавета II продемонструвала підтримку Україні, на яку напала Росія.

Королева Єлизавета II та Джастін Трюдо / Associated Press

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