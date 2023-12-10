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І це не Камілла: названо найпрацьовитішу королівську особу року, що минає

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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І це не Камілла: названо найпрацьовитішу королівську особу року, що минає

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна обігнала в рейтингу свого брата короля Чарльза III і була названа найпрацьовитішою королівською особою.

Протягом багатьох років принцеса Анна заслужила собі надійне ім'я однієї з найпрацьовитіших членів британської королівської родини, і тепер цей статус підтверджено офіційними даними цього року.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Аналіз королівських зустрічей та заходів, проведений газетою Sunday Telegraph, показав, що 2023 року принцеса Анна провела 457 заходів, надаючи стійку та надійну підтримку своєму братові королю Чарльзу, пише express.

Сам монарх провів 425 королівських заходів за перший повний календарний рік на посаді короля.

Король Чарльз / © Getty Images
Король Чарльз / Фото: Getty Images

Молодший брат короля принц Едвард посів третє місце з 297 заходами, за ним слідує королева Камілла, у якої цього року було 233 виходи у світ, Софі, герцогиня Единбурзька, посіла п'яте місце з 219 публічними виходами.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт взяли на себе 172 та 128 обов'язків відповідно, оскільки більшість обов'язків взяли на себе старші члени королівської сім'ї, які вже досягли або наближаються до пенсійного віку. До того ж у Кейт та Вільяма троє дітей, вихованню яких вони приділяють дуже багато часу.

Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press
Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми підбивали підсумки і розповідали вам про десять гучних королівських подій року, що минає.

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Дата публікації
Перегляди
272
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