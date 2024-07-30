І це не принцеса Кейт: названо ім'я найстильнішої королівської особи

Принцеса Йоркська Беатріс очолила список найстильніших королівських осіб цього року.
За даними журналу Tatler, саме племінниця короля Чарльза III була названа найстильнішою королівською особою. Примітно, що раніше образи Беатріс часто критикували. Одного разу, після весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма у квітні 2011 року принцесу розкритикували за химерний капелюх від Philip Treacy, в якому дівчина з'явилася на весіллі. Пізніше Беа виставила його на аукціон та виручені кошти відправила на благодійність.
Але від того часу минуло багато років і після свого весілля принцеса Йоркська дуже змінилася. Тепер модні критики кажуть, що стиль Беатріс став сміливішим і елегантнішим, часом навіть вишуканим. Серед її улюбленців сьогодні – сукні міді, особливо в квітковий принт, але також Беатріс любить жакети та спідниці-плісе, віддає перевагу мінімалізму в аксесуарах та макіяжі.
Нагадаємо, раніше ми показували вам, як змінився стиль принцеси Беатріс після весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці.
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