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І це не принцеса Кейт: названо ім'я найстильнішої королівської особи

І це не принцеса Кейт: названо ім'я найстильнішої королівської особи

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Йоркська Беатріс очолила список найстильніших королівських осіб цього року.

За даними журналу Tatler, саме племінниця короля Чарльза III була названа найстильнішою королівською особою. Примітно, що раніше образи Беатріс часто критикували. Одного разу, після весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма у квітні 2011 року принцесу розкритикували за химерний капелюх від Philip Treacy, в якому дівчина з'явилася на весіллі. Пізніше Беа виставила його на аукціон та виручені кошти відправила на благодійність.

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images
Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Але від того часу минуло багато років і після свого весілля принцеса Йоркська дуже змінилася. Тепер модні критики кажуть, що стиль Беатріс став сміливішим і елегантнішим, часом навіть вишуканим. Серед її улюбленців сьогодні – сукні міді, особливо в квітковий принт, але також Беатріс любить жакети та спідниці-плісе, віддає перевагу мінімалізму в аксесуарах та макіяжі.

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, як змінився стиль принцеси Беатріс після весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс / © Associated Press
Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press
Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо та сином Крістофером / © Associated Press
Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо та сином Крістофером / Фото: Associated Press

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