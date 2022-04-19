І глянець теж весь пішов: у Росії більше не будуть видавати популярні журнали про моду та світське життя

Власне, якщо в Росії не буде люксових брендів, та й взагалі жодних модних брендів не буде, який сенс видавати там модні журнали?

Російський офіс Condé Nast більше не зможе використати бренди Vogue, GQ, Tatler, AD, Glamour — договір про франшизу було розірвано, повідомляє російське інформаційне агентство.

Раніше випуск усіх цих журналів у Росії було припинено через початок широкомасштабного вторгнення Росії до України. Тепер стало зрозуміло, що відновлений він не буде.

Російські телеграм-канали рясніють обговореннями ситуації. Існує версія, що колективи журналів продовжать випуск друкованої продукції під власними брендами.

Ми, у свою чергу, можемо запропонувати російському глянцю, що залишився без франшизи, кілька ідей актуальних назв "Скриня", "Він", "Вона", "Вони", "Гарне".

Знов-таки, можна відродити видання "Крестьянка", яке припинило виходити у 2015 році. Журнал "Роботница", тим часом, у сучасній Росії продовжує друкуватися, як і журнал "Советская женщина", який останнім часом виходить під назвою "Мир женщины".

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