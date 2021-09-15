І не скажеш, що герцогиня: Кейт Міддлтон сфотографували з дітьми в магазині

І не скажеш, що герцогиня: Кейт Міддлтон сфотографували з дітьми в магазині

У школярів закінчилися літні канікули і діти повернулися за парти. Діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон теж вже стали до нового навчального року в школі Thomas's Battersea в Лондоні.

Раніше ми писали, що Кейт і Вільям, можливо, планують переїзд до Віндзора, а це може означати, що їхні старші діти також будуть переведені до іншої школи. Але поки що королівська пара залишається жити в Кенсінгтонському палаці.

Днями Кетрін заскочили на вулиці неподалік від школи, де вчаться її старші діти — принц Джордж і принцеса Шарлотта. Знімки на обкладинку розмістив італійський журнал Chi, вони були опубліковані в Instagram видання.

На фото видно, як Кетрін супроводжувала своїх дітей до магазину канцелярських товарів неподалік від школи, яку вони відвідують. На Кетрін проста сукня-міді в квітковий принт і взута вона у в'єтнамки. Її волосся розпущене, на обличчі не помітний макіяж, а на голові сонцезахисні окуляри.

Принц Джордж був у червоній футболці і шортах, форма була дуже схожа на футбольну, можливо, хлопчик займається футболом. А його сестра Шарлотта була в темно-синьому сарафані і білій блузі з коміром, білих шкарпетках і туфлях.

Герцогиня Кетрін терпляче чекала, поки діти виберуть собі олівці і гумки, а принц Джордж мав можливість самостійно їх оплатити зі своїх кишенькових грошей. Кетрін і Вільям намагаються робити так, щоб їхні діти жили звичайним життям для школярів. І у них, схоже, це непогано виходить.

Герцогиня Кетрін з дітьми / Associated Press

Очевидно, герцогиню з дітьми супроводжувала охорона, але вона чекала на них зовні магазину.

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