І пледом не прикриєшся: Путіну не вдається приховувати очевидні проблеми зі здоров'ям

Весь світ уважно стежить за зовнішнім виглядом російського президента на тлі чуток про те, що диктатор готується до операції у зв'язку з онкологічним захворюванням.

Активно обговорювали у ЗМІ і вчорашню зустріч Путіна з лідерами ОДКБ у Кремлі, а особливу увагу звернули на особисту бесіду президента РФ із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Після опублікованого в соцмережах відео із цієї зустрічі знову заговорили про очевидний поганий стан здоров'я "фюрера".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Білорусії Олександр Лукашенко, президент Росії Володимир Путін, президент Киргизії Садір Жапаров, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та президент Таджикистану Емомалі Рахмон / Фото: Associated Press

Під час зустрічі, яка відбувалася перед камерами операторів та журналістів, Путін не міг знайти зручного місця своїм ногам, постійно ними постукуючи по підлозі. А якщо звернути увагу на руки Путіна, то він постійно тер пальцями ручку стільця, що свідчило явно про те, що він нервує і не впевнений у собі.

Професор Ерік Бьюсі, експерт з мови тіла з Техаського технологічного університету, сказав The Sun: "Це дуже ослаблений Путін порівняно з людиною, яку ми спостерігали ще кілька років тому", про що написало видання express.co.uk.

Цілком можливо Путін просто сильно турбується на тлі майбутньої операції, до якої вже все готово і яка має відбутися найближчим часом. Кажуть, лікарі запевняють президента РФ, що операція практично "дріб'язкова", і навіть обіцяють поставити Путіна на ноги протягом кількох днів.

Володимир Путін та президент Таджикистану Емомалі Рахмон

Нагадаємо, раніше російський лідер підігрів чутки про погане здоров'я під час військового параду 9 травня у Москві. Він сидів, вкривши ноги ковдрою, а його образ різко контрастував з тим образом сильної та впевненої людини, яку багато хто знав у минулому.

Онкологи мають своє пояснення, чому Путін пішов війною на Україну. Вони вважають, що президент страждає на когнітивні порушення, пов'язані з його хворобою, і не завжди усвідомлює наслідки своїх дій. Що ж, схоже, за собою до могили кремлівський "фюрер" вирішив затягти й увесь російський народ.

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