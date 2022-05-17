І пледом не прикриєшся: Путіну не вдається приховувати очевидні проблеми зі здоров'ям

Весь світ уважно стежить за зовнішнім виглядом російського президента на тлі чуток про те, що диктатор готується до операції у зв'язку з онкологічним захворюванням.
Активно обговорювали у ЗМІ і вчорашню зустріч Путіна з лідерами ОДКБ у Кремлі, а особливу увагу звернули на особисту бесіду президента РФ із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Після опублікованого в соцмережах відео із цієї зустрічі знову заговорили про очевидний поганий стан здоров'я "фюрера".
Під час зустрічі, яка відбувалася перед камерами операторів та журналістів, Путін не міг знайти зручного місця своїм ногам, постійно ними постукуючи по підлозі. А якщо звернути увагу на руки Путіна, то він постійно тер пальцями ручку стільця, що свідчило явно про те, що він нервує і не впевнений у собі.
Професор Ерік Бьюсі, експерт з мови тіла з Техаського технологічного університету, сказав The Sun: "Це дуже ослаблений Путін порівняно з людиною, яку ми спостерігали ще кілька років тому", про що написало видання express.co.uk.
Цілком можливо Путін просто сильно турбується на тлі майбутньої операції, до якої вже все готово і яка має відбутися найближчим часом. Кажуть, лікарі запевняють президента РФ, що операція практично "дріб'язкова", і навіть обіцяють поставити Путіна на ноги протягом кількох днів.
Нагадаємо, раніше російський лідер підігрів чутки про погане здоров'я під час військового параду 9 травня у Москві. Він сидів, вкривши ноги ковдрою, а його образ різко контрастував з тим образом сильної та впевненої людини, яку багато хто знав у минулому.
Онкологи мають своє пояснення, чому Путін пішов війною на Україну. Вони вважають, що президент страждає на когнітивні порушення, пов'язані з його хворобою, і не завжди усвідомлює наслідки своїх дій. Що ж, схоже, за собою до могили кремлівський "фюрер" вирішив затягти й увесь російський народ.
Читайте також: