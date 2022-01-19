І принц Вільям туди ж: члени королівської сім'ї ігнорують запитання журналістів про принца Ендрю

І принц Вільям туди ж: члени королівської сім'ї ігнорують запитання журналістів про принца Ендрю

Сьогодні принц Вільям та герцогиня Кетрін вперше після зимового відпочинку з'явилися разом на заході.

Герцог Кембриджський – другий у лінії спадкування престолу і, звичайно, йому ставлять багато різних запитань. Зокрема цікавить журналістів і запитання щодо його дядька принца Ендрю, герцога Йоркського, якого звинувачують у сексуальному насильстві.

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Getty Images

Сьогодні, коли герцог Кембриджський залишав Музей підкидьків у Лондоні, журналіст Sky News запитав його: "Ваша Королівська Високосте, можу я просто запитати, чи підтримуєте ви принца Ендрю?", пише Daily Mail. Принц Вільям, на якому була маска, зупинився, нахилився і вказав на своє вухо, сказавши репортерові: "Вибачте, я вас не чую". Журналіст тоді знову запитав: "Ви підтримуєте принца Ендрю? Ви говорили з ним останнім часом?" Але Вільям просто усміхнувся, сказав кілька нерозбірливих слів і поклав руку за спину дружини Кейт, коли вони вийшли з будівлі.

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Getty Images

Зазначимо, вважається, що принц Чарльз та його син Вільям зіграли ключову роль у тому, щоб витіснити принца Ендрю із королівської родини. Минулого тижня королева Єлизавета II випустила публічну заяву, в якій повідомила, що позбавила свого сина всіх військових звань та королівського патронажу. А напередодні монархиня провела розмову з принцом Вільямом, яка тривала годину.

Принц Ендрю, принц Гаррі та принц Вільям / Getty Images

Раніше журналісти ставили таке ж запитання і принцу Чарльзу, майбутній король проігнорував його.

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