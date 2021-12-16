І тому є причина: королева Єлизавета II хоче зібрати родичів на обід

Королева Єлизавета II поки що не планує поїздки до Сандрінгема. Спочатку монархиня хоче влаштувати різдвяний обід для рідних.
Її Величність королева розглядає можливість влаштувати різдвяний сімейний обід у своїй резиденції у Віндзорському замку, але через новий штам COVID-19 "Омікрон" поки що не ухвалила рішення остаточно.
Єлизавета II ще думає, чи варто наступного тижня провести традиційну передріздвяну сімейну вечірку. Це обід для членів її великої сім'ї, який раніше завжди відбувався у Букінгемському палаці. Традиційно запрошуються не тільки найближчі родичі, а й зокрема числі кузени Її Величності та інші гості.
Цього року королева вперше проведе Різдво без чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року. Ймовірно, у свята монархиня не хоче почуватися самотньо. Єлизавета II також планує вирушити до Сандрінгема, де також проведе обід для найближчих родичів. Палац, однак, поки що офіційно не підтверджує інформацію.
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