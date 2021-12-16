Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

І тому є причина: королева Єлизавета II хоче зібрати родичів на обід

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
І тому є причина: королева Єлизавета II хоче зібрати родичів на обід

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II поки що не планує поїздки до Сандрінгема. Спочатку монархиня хоче влаштувати різдвяний обід для рідних.

Її Величність королева розглядає можливість влаштувати різдвяний сімейний обід у своїй резиденції у Віндзорському замку, але через новий штам COVID-19 "Омікрон" поки що не ухвалила рішення остаточно.

Єлизавета II ще думає, чи варто наступного тижня провести традиційну передріздвяну сімейну вечірку. Це обід для членів її великої сім'ї, який раніше завжди відбувався у Букінгемському палаці. Традиційно запрошуються не тільки найближчі родичі, а й зокрема числі кузени Її Величності та інші гості.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Цього року королева вперше проведе Різдво без чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні 2021 року. Ймовірно, у свята монархиня не хоче почуватися самотньо. Єлизавета II також планує вирушити до Сандрінгема, де також проведе обід для найближчих родичів. Палац, однак, поки що офіційно не підтверджує інформацію.

Читайте також:

Наступна публікація