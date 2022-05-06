І три кроки до трону: чи зможе королева Єлизавета ІІ цього разу виконати свій головний обов'язок

І три кроки до трону: чи зможе королева Єлизавета ІІ цього разу виконати свій головний обов'язок

Вона з найважливіших обов'язків королеви Єлизавети II — це проголошення промови на щорічному відкритті парламенту.

Останнім часом здоров'я королеви викликає серйозні побоювання. Букінгемський палац повідомляє, що королева має проблеми з мобільністю. Простіше кажучи, їй уже важко пересуватися без тростини та без сторонньої допомоги.

Нещодавно було оголошено, що королева вже не буде присутня на садових вечірках у палаці. Також під питанням її поява на балконі Букінгемського палацу під час кульмінації святкування платинового ювілею.

І ось тепер, як повідомляє Daily Mail, під загрозою щорічний виступ на відкритті парламенту. Вважається, що промова королеви в парламенті — один із головних її обов'язків, який вона неухильно виконувала всі роки свого 70-річного правління. Винятків було лише декілька: у 1959 році, коли вона була вагітна герцогом Йоркським, і в 1963 році, коли вона була вагітна графом Вессексом. У ці роки королева не виступала на відкритті парламенту.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту в Палаті лордів у Лондоні, травень 2021 / Getty Images

Також церемонія відкриття не проводилася у 2020 році через пандемію, а минулого року 11 травня було організовано державне відкриття парламенту з обмеженою кількістю запрошених, але королева на ньому була присутня.

Довгий час Єлизавета II вдягала на захід Імператорську корону та Державну мантію, але згодом від мантії та корони, враховуючи їхню вагу та громіздкість, довелося відмовитись, замість неї королева вдягає елегантну повсякденну сукню.

У 2016 році королева вперше за 64 роки використала ліфт, а не сходи для того, щоб дістатися зали, де відбувається відкриття парламенту.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Зараз, через обмежену мобільність королеви все дуже сильно ускладнилося. Її Величності потрібно буде пройти від машини до будівлі, потім через кімнату для перевдягання в Палату лордів, а потім їй доведеться зробити три кроки до свого трону, з якого вона проголошує свою промову. Подолання цієї відстані зараз для королеви рівносильне подвигу.

І, попри все, королева сподівається його зробити. "Королева все ще планує бути присутньою на відкритті парламенту наступного вівторка, але буде вжито заходів, щоб мінімізувати відстань, яку їй доведеться пройти через її постійні проблеми з пересуванням." – повідомив Букінгемський палац.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Якщо королева не зможе бути присутньою, ймовірним кандидатом на читання промови буде син Єлизавети – принц Чарльз.

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