І це тільки початок: Сару Йоркську і її колишнього чоловіка не запросили на королівське Різдво
За останні три роки після смерті королеви Єлизавети II Сара Йоркська почала з’являтися на сімейних заходах британської королівської родини. Але все змінилося в одну мить.
Нещодавно ім’я Сари Фергюсон знову опинилося в центрі уваги британської преси. Журналісти дізналися, що 2011 року Сара відправила особистого листа засудженому педофілу Джеффрі Епштейну, звільненому тоді з в’язниці за злочини сексуального характеру щодо дітей. У листі Сара назвала Епштейна своїм «найкращим другом» і перепросила за те, що публічно зреклася дружби з ним напередодні.
Скандал призвів до великої невизначеності для колишньої дружини принца Ендрю щодо її королівського майбутнього, і, як стало відомо, вона засмучена «ганьбою», яку вона завдала королівській родині, пише express.co.uk.
Стало відомо, що Сара та принц Ендрю, якого ще 2019 року королева Єлизавета II відлучила від усіх королівських справ через сексуальний скандал, пов’язаний з дружбою з Епштейном, не були запрошені на різдвяні урочистості з сім’єю в Сандрінгемі.
Офіційно палац не коментує ситуацію, але близькі короля Чарльза стверджують, що монарх не бажає бачити Сару та Ендрю на майбутніх сімейних зустрічах, що спантеличило герцогиню.
Минулого року герцогиня Йоркська була присутня на різдвяній службі і була на різдвяній прогулянці сім’ї в Сандрінгемі. Вона також відвідувала великодню службу та кілька інших заходів.
Востаннє на публіці з королівською родиною Сару бачили в середині вересня, коли вона і принц Ендрю відвідали похорон герцогині Кентської Кетрін.