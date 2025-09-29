І це тільки початок: Сару Йоркську і її колишнього чоловіка не запросили на королівське Різдво

Сара Йоркська / © Getty Images

Нещодавно ім’я Сари Фергюсон знову опинилося в центрі уваги британської преси. Журналісти дізналися, що 2011 року Сара відправила особистого листа засудженому педофілу Джеффрі Епштейну, звільненому тоді з в’язниці за злочини сексуального характеру щодо дітей. У листі Сара назвала Епштейна своїм «найкращим другом» і перепросила за те, що публічно зреклася дружби з ним напередодні.

Скандал призвів до великої невизначеності для колишньої дружини принца Ендрю щодо її королівського майбутнього, і, як стало відомо, вона засмучена «ганьбою», яку вона завдала королівській родині, пише express.co.uk.

Сара Йоркська / © Getty Images

Стало відомо, що Сара та принц Ендрю, якого ще 2019 року королева Єлизавета II відлучила від усіх королівських справ через сексуальний скандал, пов’язаний з дружбою з Епштейном, не були запрошені на різдвяні урочистості з сім’єю в Сандрінгемі.

Офіційно палац не коментує ситуацію, але близькі короля Чарльза стверджують, що монарх не бажає бачити Сару та Ендрю на майбутніх сімейних зустрічах, що спантеличило герцогиню.

Минулого року герцогиня Йоркська була присутня на різдвяній службі і була на різдвяній прогулянці сім’ї в Сандрінгемі. Вона також відвідувала великодню службу та кілька інших заходів.

Сара Йоркська в Сандрінгемі / © Associated Press

Востаннє на публіці з королівською родиною Сару бачили в середині вересня, коли вона і принц Ендрю відвідали похорон герцогині Кентської Кетрін.