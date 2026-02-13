ТСН у соціальних мережах

І тут не пощастило: речі сина королеви Єлизавети II доставили не до того будинку

Вантажівки для переїзду доставили речі колишнього принца Ендрю не туди, куди було потрібно, оскільки сталася плутанина.

Колишній принц Ендрю

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Колишній герцог Йоркський, нині відомий як Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, минулого тижня офіційно залишив свою багаторічну резиденцію у Віндзорі, Ройал-Лодж. Тимчасово він проживає у Вуд-Фарм, поки триває ремонт його постійних апартаментів у Марш-Фарм, розташованих у маєтку королівської родини Сандрінгем у Норфолку.

Проте переїзд колишнього принца супроводжувався деякими труднощами.

Вантажівка виїжджає з Роял Лодж із багажем екс-принца Ендрю / © Getty Images

Вантажівка виїжджає з Роял Лодж із багажем екс-принца Ендрю / © Getty Images

Видання Daily Mail повідомило, що було помічено вантажівки, що прямували до ферми Марш. Пізніше вони вирушили до ферми Вуд, де, як повідомляється, вивантажили речі.

Видання також повідомило, що Ендрю почувається «самотнім і покинутим» у своєму новому будинку, де в останні дні також були помічені вантажівки доставки Waitrose та Amazon.

Минулої осені король Чарльз III позбавив свого брата королівських титулів і змусив його залишити маєток Роял Лодж на тлі відновленої критики його зв’язків із засудженим за сексуальні злочини вже нині покійним Джеффрі Епштейном. Ендрю переїхав до приватного маєтку Сандрінгем один, хоча в Роял Лоджі жив зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон, яка тимчасово виїхала з Британії, поки не вщухне скандал.

Екс-принц Ендрю / © Associated Press

Екс-принц Ендрю / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми писали, чому нові сусіди Ендрю незадоволені його переїздом до Сандрінгема.

