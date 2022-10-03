І тут усіх поводили за носа: Меган і Гаррі приховали від публіки справжню дату своїх заручин

Офіційно про свої заручини пара оголосила 27 листопада 2017 року, через півроку після того, як почала зустрічатися. Але насправді принц Гаррі освідчився тодішній дівчині Меган Маркл раніше, повідомляє express.

Як пише у своїй книжці королівська експертка Валентина Лоу "Придворні: прихована сила за короною", пара була "таємно заручена" за чотири місяці до публічного оголошення. Авторка книжки стверджує, що пара не хотіла, щоб люди знали про це одразу після того, як вони заручилися, проте стверджує, що всі в Кенсінгтонському палаці вже знали про важливі новини, перш ніж вони були оприлюднені через кілька місяців.

У день офіційних заручин пара прогулялася Кенсінгтонським садом і дала своє перше спільне інтерв'ю каналу BBC, в ньому принц Гаррі детально розповів, як освідчився Меган.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Авторка книжки пише, що: "Це інтерв'ю було по суті великим запуском Меган". Існує також теорія про те, що насправді Меган полювала за принцом Гаррі і чудово знала, хто він такий. А познайомила їх спільна подруга Міша Нону, дизайнерка, яка згодом ще багато разів з'являлася у важливі моменти в житті герцогині Сассекської. У вересні 2019 року Меган і Гаррі прилітали на весілля Міши до Риму.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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