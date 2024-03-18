І він висловився: брат принцеси Діани прокоментував теорію змови навколо здоров'я Кейт Міддлтон

Кореспондент ВВС Лаура Куенсберг взяла інтерв'ю у Чарльза і запитала його, чи були теорії змови в Інтернеті після операції на черевній порожнині Кейт "небезпечнішими", ніж вторгнення преси, від якого постраждала його сестра, принцеса Діана, ще в дев'яностих.

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

У відповідь граф сказав:

"Ні, я думаю, що тоді це було небезпечніше. Якщо я озирнуся назад на 97-й рік і смерть Діани, я думаю, що це теж сильно шокувало, обставини її смерті змусили тоді індустрію, що підтримує папараці, дійсно більш ретельно замислитися про те, що вона може і чого не може робити".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

А коли його конкретно запитали про теорії змови навколо Кейт, він сказав: "Мене непокоїть те, що трапилося з істиною", — цитує Чарльза видання Hello!

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Інтернеті поширилося вже кілька конспірологічних версій, куди ж могла зникнути принцеса Уельська Кетрін. Кенсінгтонський палац наполягає на тому, що Кейт просто одужує вдома після перенесеної в січні операції на черевній порожнині.

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