І знову скандал: новий бренд Меган Маркл теж виявився плагіатом

Днями стало відомо, що Меган Маркл втрапила в новий скандал через логотип свого бренду, який виявився плагіатом. А через день з'ясувалося, що вкрали не лише логотип, а й назву.
Меган Маркл представила нову назву свого бренду способу життя, який отримав назву As Ever, показала, який вигляд мають сайт і логотип, який, як виявилося, напрочуд схожий на герб іспанського містечка Порререс. Вважається, що пальма представляє будинок Меган і принца Гаррі в Каліфорнії, а два колібрі – натяк на Гаррі, оскільки вони є улюбленцями герцога, який є затятим любителем спостерігати за птахами.
Але скандал також виник через те, що з'ясувалося, що невеликий незалежний нью-йоркський бренд одягу також називається As Ever. Він був створений 2015 року дизайнером Марком Колскі, і тепер він висловився з приводу нового бренду Меган, який має ту саму назву, що і його бізнес. У коментарі The Sun він розповів, що збереже назву своєї компанії.
"У мене дуже маленький бізнес, це сімейне підприємство. Власне, я людина-оркестр. Навіть якщо б я хотів щось зробити, не думаю, що у мене є стільки юристів і грошей, які за цим стоять. Я хочу подякувати всім старим друзям, які знають і люблять наш невеликий сімейний бренд As Ever, а також передати привіт усім тим, хто щойно дізнався про наше існування. За останні 36 годин ми отримали масу підтримки та занепокоєння з приводу нещодавніх подій навколо нашого однойменного бренду. Ми знаємо. Ми не афілійовані".
Дизайнер пояснив, що бренд з'явився 2015 року, коли він розпочинався як додаткове хобі для нього та його дружини. Він сказав, що вперше почав виробляти одяг 2017 року, і додав: "Зараз 2025 рік. Ми вдячні за те, що все ще тут, виробляємо одяг у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Ми вдячні всім клієнтам від узбережжя до узбережжя та у всьому світі, які підтримали наше починання".
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