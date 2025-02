І знову скандал: новий бренд Меган Маркл теж виявився плагіатом

Меган Маркл представила нову назву свого бренду способу життя, який отримав назву As Ever, показала, який вигляд мають сайт і логотип, який, як виявилося, напрочуд схожий на герб іспанського містечка Порререс. Вважається, що пальма представляє будинок Меган і принца Гаррі в Каліфорнії, а два колібрі – натяк на Гаррі, оскільки вони є улюбленцями герцога, який є затятим любителем спостерігати за птахами.

Герб бренду Меган Маркл та герб Порререса, фото: arabalears.ca

Але скандал також виник через те, що з'ясувалося, що невеликий незалежний нью-йоркський бренд одягу також називається As Ever. Він був створений 2015 року дизайнером Марком Колскі, і тепер він висловився з приводу нового бренду Меган, який має ту саму назву, що і його бізнес. У коментарі The Sun він розповів, що збереже назву своєї компанії.

"У мене дуже маленький бізнес, це сімейне підприємство. Власне, я людина-оркестр. Навіть якщо б я хотів щось зробити, не думаю, що у мене є стільки юристів і грошей, які за цим стоять. Я хочу подякувати всім старим друзям, які знають і люблять наш невеликий сімейний бренд As Ever, а також передати привіт усім тим, хто щойно дізнався про наше існування. За останні 36 годин ми отримали масу підтримки та занепокоєння з приводу нещодавніх подій навколо нашого однойменного бренду. Ми знаємо. Ми не афілійовані".

Обкладинка сайту бренду Меган Маркл — As Ever, фото: asever.com

Дизайнер пояснив, що бренд з'явився 2015 року, коли він розпочинався як додаткове хобі для нього та його дружини. Він сказав, що вперше почав виробляти одяг 2017 року, і додав: "Зараз 2025 рік. Ми вдячні за те, що все ще тут, виробляємо одяг у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Ми вдячні всім клієнтам від узбережжя до узбережжя та у всьому світі, які підтримали наше починання".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Читайте також: