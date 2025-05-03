"Я не знаю скільки залишилося моєму батькові": принц Гаррі публічно заявив, що хоче помиритися з Чарльзом

Принц Гаррі / © Associated Press

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В інтерв’ю BBC News 2 травня герцог Сассекський сказав: «Я хотів би примирення з моєю сім’єю. Нема рації продовжувати сваритися. Життя дорогоцінне. Я не знаю, скільки ще залишилося моєму батькові», — продовжив він, маючи на увазі короля Чарльза. Британському монарху, якому зараз 76 років, минулого року поставили діагноз раку, і він продовжує лікування. «Він не хоче зі мною розмовляти через всі ці заходи безпеки, але було б непогано помиритися», — сказав принц Гаррі, цитує його слова журнал People.

Гаррі каже, що його проблеми безпеки можуть бути вирішені через короля Чарльза. «У руках мого батька багато контролю та можливостей», — сказав він. «Зрештою, всю цю справу можна було б вирішити через нього. Не обов’язково втручаючись, а відійшовши убік, дозволивши експертам зробити те, що потрібно».

Гаррі та Меган / © Associated Press

Нагадаємо, розкол у королівській родині вперше став надбанням громадськості 2020 року, коли принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відійшли від своїх королівських ролей.

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Гаррі та Чарльз зустрічалися у лютому 2024 року після новин про діагноз короля, тоді принц примчав із США до Лондона практично без попередження, що обурило монарха та його дружину Каміллу. Після цієї зустрічі Чарльз перестав відповідати на дзвінки сина.

У кулуарах говорили, що король не хоче хвилюватися, тож ігнорує дзвінки сина. А також не бажає, щоб те, про що вони з Гаррі розмовляють, стало надбанням публіки. Гаррі має звичку багато чим ділитися з пресою.

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Також в інтерв’ю принц сказав, що не уявляє собі можливим привезти дружину Меган та дітей Арчі та Лілібет до Великої Британії через міркування безпеки, але дуже сумує за своєю батьківщиною.