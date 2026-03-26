ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
2 хв

"Я сиділа навпроти принцеси Беатріс у церкві і була вражена поведінкою її чоловіка": британська міністерка здивувала одкровенням

У британській пресі знову обговорюють принцесу Беатріс Йоркську та її чоловіка.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press

Письменниця, яка стала політиком від Консервативної партії, Надін Доріс заявила, що бачила, як Едоардо поводився вкрай неналежним під час церковної служби, і вважає, що дії 42-річного аристократа свідчать про вкрай поганий характер.

Надін написала в статті для Daily Mail: «На церковній службі, організованій нашою спільною знайомою, я виявила Беатріс та Євгенію з чоловіками, які сидять позаду мене. Едо голосно сміявся і взагалі поводився як неповажний підліток, тож у якийсь момент я обернулася і кинула на нього злий погляд, на який здатна тільки жінка мого віку — і мати. На його честь, він одразу зрозумів натяк», — написала вона у статті.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

В останні дні поширилися різні чутки про те, що шлюб Беатріс та Едоардо перебуває у кризі і це пов'язано зі скандальним зв'язком батьків принцеси Йоркської з покійним педофілом Епштейном.

Кажуть, Беатріс та Едоардо стали проводити менше часу разом, а він більше зосереджений на роботі, а не на своїй родині. До того ж, згідно з інформацією джерел Мапеллі-Моцці переживає за свій бізнес та його репутацію на тлі скандалів колишніх герцога та герцогині Йоркських .

Принцеса Беатріс, Сара Фергюсон та принцеса Євгенія / © Associated Press

Втім, друзі пари стверджують, що немає жодної кризи. І єдине на ньому зосереджені Беатріс та Едо — так це робота та турбота про їхніх дітей. Нещодавно, нагадаємо, їх бачили в Лондоні , що виходили з ресторану .

Принцеса Беатріс і Едоардо з дітьми / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
352
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie