"Я сиділа навпроти принцеси Беатріс у церкві і була вражена поведінкою її чоловіка": британська міністерка здивувала одкровенням
У британській пресі знову обговорюють принцесу Беатріс Йоркську та її чоловіка.
Письменниця, яка стала політиком від Консервативної партії, Надін Доріс заявила, що бачила, як Едоардо поводився вкрай неналежним під час церковної служби, і вважає, що дії 42-річного аристократа свідчать про вкрай поганий характер.
Надін написала в статті для Daily Mail: «На церковній службі, організованій нашою спільною знайомою, я виявила Беатріс та Євгенію з чоловіками, які сидять позаду мене. Едо голосно сміявся і взагалі поводився як неповажний підліток, тож у якийсь момент я обернулася і кинула на нього злий погляд, на який здатна тільки жінка мого віку — і мати. На його честь, він одразу зрозумів натяк», — написала вона у статті.
В останні дні поширилися різні чутки про те, що шлюб Беатріс та Едоардо перебуває у кризі і це пов'язано зі скандальним зв'язком батьків принцеси Йоркської з покійним педофілом Епштейном.
Кажуть, Беатріс та Едоардо стали проводити менше часу разом, а він більше зосереджений на роботі, а не на своїй родині. До того ж, згідно з інформацією джерел Мапеллі-Моцці переживає за свій бізнес та його репутацію на тлі скандалів колишніх герцога та герцогині Йоркських .
Втім, друзі пари стверджують, що немає жодної кризи. І єдине на ньому зосереджені Беатріс та Едо — так це робота та турбота про їхніх дітей. Нещодавно, нагадаємо, їх бачили в Лондоні , що виходили з ресторану .