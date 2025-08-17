- Дата публікації
- Суспільство
- 203
- 2 хв
Як боротися з дитячими істериками: лайфгак від принцеси Кейт
Принцеса Уельська Кейт та її чоловік принц Вільям виховують трьох дітей і, напевно, часто мають справу з дитячими витівками та примхами.
Якось під час візиту до Польщі 2017 року в аеропорту Гамбурга принцеса Кейт продемонструвала на публіці, як знаходить підхід до дітей, коли вони поводяться неналежним чином.
Тоді 2017 року принцеса Шарлотта розкапризувалась на публіці, а для її матері Кейт це був момент публічно продемонструвати свої батьківські навички, оскільки вона намагалася впоратися з істерикою своєї дитини, тоді як очі всього світу були прикуті до них обох.
Дитяча та підліткова терапевтка із Swift Psychology Лора Гвілт високо оцінює методику, за допомогою якої королівська мати справляється з цією складною взаємодією з дочкою.
«У цьому випадку, коли принцеса Шарлотта, схоже, засмучена, реакція Кейт — тихо опустившись на коліна, щоб заспокоїти Шарлотту, піднявши її на руки і заговоривши заспокійливо, є класичним прикладом чуйної турботи в дії», — цитує її слова журнал Hello!.
«У такі моменти дослідження в галузі психології розвитку наголошують на важливості чуйної батьківської реакції: визнання емоцій дитини, збереження спокою та втіхи замість лайки».
Лора пояснює, що в моменти стресу такі стратегії можуть сприяти так званому спільному регулюванню.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким головним правилом у вихованні дітей користуються Кейт та Вільям Уельські, вони ніколи не кричать на своїх дітей.