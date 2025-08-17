Як боротися з дитячими істериками: лайфгак від принцеси Кейт

Принцеса Кейт із донькою Шарлоттою / © Associated Press

Якось під час візиту до Польщі 2017 року в аеропорту Гамбурга принцеса Кейт продемонструвала на публіці, як знаходить підхід до дітей, коли вони поводяться неналежним чином.

Тоді 2017 року принцеса Шарлотта розкапризувалась на публіці, а для її матері Кейт це був момент публічно продемонструвати свої батьківські навички, оскільки вона намагалася впоратися з істерикою своєї дитини, тоді як очі всього світу були прикуті до них обох.

Принцеса Кейт та принц Вільям з дітьми Джорджем і Шарлоттою в Гамбурзі, 2017 рік / © Associated Press

Дитяча та підліткова терапевтка із Swift Psychology Лора Гвілт високо оцінює методику, за допомогою якої королівська мати справляється з цією складною взаємодією з дочкою.

«У цьому випадку, коли принцеса Шарлотта, схоже, засмучена, реакція Кейт — тихо опустившись на коліна, щоб заспокоїти Шарлотту, піднявши її на руки і заговоривши заспокійливо, є класичним прикладом чуйної турботи в дії», — цитує її слова журнал Hello!.

Принцеса Кейт із донькою Шарлоттою / © Associated Press

«У такі моменти дослідження в галузі психології розвитку наголошують на важливості чуйної батьківської реакції: визнання емоцій дитини, збереження спокою та втіхи замість лайки».

Лора пояснює, що в моменти стресу такі стратегії можуть сприяти так званому спільному регулюванню.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким головним правилом у вихованні дітей користуються Кейт та Вільям Уельські, вони ніколи не кричать на своїх дітей.

